美麗島民調　賴蕭36%侯康31%柯盈18%

美麗島電子報今天公布第78波民調，民進黨賴蕭配支持度36.3%、國民黨侯康配支持度31.0%、民眾黨柯盈配支持度18.0%。（美麗島電子報提供） 中評社台北11月29日電／美麗島電子報今天公布第78波民調，調查時間為11月24日、27日、28日，民進黨賴蕭配支持度36.3%、國民黨侯康配支持度31.0%、民眾黨柯盈配支持度18.0%。



國民黨“副總統”候選人趙少康24日登記時曾表示，藍營若是把柯的支持度打到2成以下，國民黨有45%就贏了。結果在近期公布的民調中，28日公布的《蓋洛普》顯示賴蕭31.01%、侯康30.94%、柯吳18.12%，《美麗島電子報》今公布數據，為第二份柯文哲不到兩成的民調。



美麗島電子報民調調查，明年大選支持民進黨繼續執政的受訪者有32.4%、支持換成國民黨執政的有28.9%、支持換民眾黨執政的有14.8%。明年大選若要政黨輪替，應投給在野黨民調最高者，認同的有37.8%、不認同的有51.4%。



調查顯示，“最不希望看到誰當‘總統’，也絕對不會投給他做‘總統’一題，投給賴清德的33.3%、柯文哲的23.8%、侯友宜的16.4%、未明確回答的26.5%。



該民調調查，這次大選中，認為是賴清德或蕭美琴鐵票的有20.5%、認為是侯友宜或趙少康鐵票的有20.0%、認為是柯文哲或吳欣盈鐵票的有9.1%、會去投票但不算是誰鐵票的有41.9%、不投票或廢票的有4.4%、未明確回答的有4.1%。



本次調查時間是2023年11月24日與27、28日為追蹤民調第78波。抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經“等比分層隨機抽樣”（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經“隨機跳號”（random－digit－dial， RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。本次調查成功完訪1476人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.6%。調查的母群體參數是依“內政部”公布2023年10月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2022年12月民眾教育程度等特徵，逐項重復進行連續性修正，使得樣本特徵與母群體結構一致（達統計檢定顯著水準p－value>0.05），此時整體樣本即具有代表性。