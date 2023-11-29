台股指數31年來首超港股　綠營振奮藍委質疑

藍委洪孟楷接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月29日電（記者 俞敦平）台股31年來首度超越港股，引發各界關注。台股和港股的黃金交叉，也引發了政治上的爭論。有些泛綠的支持者認為，這是台灣經濟在民進黨執政下的成果，也是2024年大選的有力證據。而中國國民黨的“立委”29日上午在“立院”首訪時則對此表示質疑，認為股市的表現不能代表人民的感受，也不能掩蓋民進黨的失政。他們指出，物價的上漲、薪資的停滯、產業的落後等問題，都是民進黨無法解決的。他們還質疑，民進黨是否利用選舉行情，動用八大行庫護盤，炒作股市的氣氛，試圖維持自己的政治優勢。



台股在31年前被香港恆生指數超車後，終於在2023年11月28日下午2點，以17341點反超港股的17328點，創下歷史性的一刻。台股和港股的指數形成了“黃金交叉”，也就是台股的短期平均線向上突破港股的長期平均線，顯示台股的上漲動能強勁，而港股的下跌趨勢難以扭轉。這一現象引起了股民們的關注和興奮，也讓人們對台灣經濟的表現有了不同的看法。有泛綠支持者認為，這是民進黨政府經濟政策的成果，也是2024年大選的有力指標。然而，國民黨“立委”29日於“立院”受訪時，對此卻有不同的看法，紛紛提出質疑與批評。



國民黨“立委”洪孟楷表示，他自己沒有參與股票，所以不清楚股市的表現如何，但他認為人民的感受最真切。他指出，物價在這幾年上漲到什麼程度，雞排、蚵仔麵線等民生必需品的價格都是民眾的切身之痛。他認為，民進黨政府過去最喜歡自嗨，用冷冰冰的數字來欺騙台灣人民，但時空背景環境不同，股市上萬點並不代表民眾的生活水準有所提升。他質問，民進黨還要自我麻痺、自我催眠多久，並呼籲民進黨主席、2024大選候選人賴清德不要用這種數字來欺騙民眾。

