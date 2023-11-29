賴蕭仍領先　謝龍介嗆綠小時候胖不是胖

謝龍介談到26日“侯康配”台南造勢，直呼是12年來最多人的一場。（照:謝龍介臉書直播畫面） 中評社台北11月29日電／中國國民黨“侯康配”成軍以來，聲勢上揚，26日在台南首場造勢湧入上萬人，國民黨不分區“立委”候選人謝龍介昨天表示，“侯康配”26日造勢晚會人潮盛況，是國民黨近12年來最多人的一場，“侯康配”民調也逼近“賴蕭配”，他嗆“小時候胖不是胖”，現在才剛開始車拚，比賽輸贏要看最後結果，明年1月13日票投下去就知道了。



謝龍介28日晚間臉書直播說，國民黨候選人侯友宜、趙少康26日在台南首場大型造勢活動，直搗民進黨“總統”候選人賴清德本命區台南，現場感受到選民的熱情，尤其看到不少年輕人自發性來到現場，感受到大家對於民進黨執政不力的不滿，大家也在觀察國民黨的造勢訴求，能不能打動他們。



根據《中時新聞網》報導，謝龍介表示，觀察目前賴清德在台南的支持度並沒有過半，“已經不是以前的賴神了”，而侯友宜是南部囝仔，南部支持效應也還沒浮現，因此，接下來會採取分進合擊，侯友宜重點放在南部，趙少康負責顧北部、中部交給台中市長盧秀燕，韓國瑜將會全台跑透透造勢，他自己也一樣會跑全台造勢，全力拚政黨輪替。



謝龍介也說，民眾普遍心聲都覺得民進黨做不好，但藍白不合後，民眾黨支持者本來討厭賴清德多一點，現在變成討厭侯友宜更多一點，但他呼籲，這些情緒反彈都要沉澱下來。他直言，有人討厭國民黨，有人不滿民進黨做不好，有人對於藍白合破局後，看到柯文哲本質也有怨言，各政黨都有好有壞，但重點是要如何選出可以寄託的人選。



他提到，目前民調雖然是“賴蕭配”領先，但“侯康配”民調已衝上來，選舉輸贏還是要看最後結果，“小時候胖不是胖”，而侯康配即使現在衝到第一名也沒什麼好高興，輸贏是看結果，呼籲支持者明年1月13日票投下去才算數。



針對有網友建議侯友宜不要再罵民進黨，“民進黨做得爛，大家都知道，侯是主將，要告訴大家未來執政要做什麼”，謝龍介也表贊同，強調侯友宜是候選人中提出最多政策的一人，但面對民進黨執政不力，該批評還是要批評，“批3分、政策講7分”。



至於有網友表達藍白不合很可惜，謝也說，計劃趕不上變化，只能勇敢面對，但他也說，雖然大選的部分無法合作，但藍白未來仍可能合作，民眾黨有好的人才，國民黨也願意重用。也有網友表示，本來支持柯文哲，但看完“分手擂台”後，覺得唯有支持藍營，才能下架民進黨，希望更多人認清這個事實。