鏈博會為企業深度合作搭建舞台

11月28日，在首屆鏈博會智能汽車鏈展區，觀眾正在參觀吉利汽車集團展位的“雷神”電混系統。（來源：新華社） 中評社北京11月29日電／據人民日報海外版報導，11月28日，首屆中國國際供應鏈促進博覽會（以下簡稱“鏈博會”）在北京開幕。這是全球首個以供應鏈為主題的國家級展會，數百家中外企業和機構集中展示各鏈條關鍵環節的新技術、新產品、新服務。上中下游銜接、大中小企業融通，中國全力打造開放型國際合作平台，以實際行動維護產業鏈供應鏈穩定暢通。



展示未來產業鏈全景圖



首屆鏈博會什麼樣？展覽總面積10萬平方米，設置智能汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數字科技鏈、健康生活鏈等5大鏈條和供應鏈服務展區。



“首屆鏈博會縱向展示各鏈條各環節先進技術產品和未來發展趨勢，橫向展示金融、物流和平台企業等服務，助力上中下游產業合作、共同發展。”中國貿促會展覽部部長鄔勝榮說。



比如，健康生活鏈展示從出生到養老的人類全生命周期，和百姓生活息息相關。華潤、國藥、華熙生物、星巴克、阿斯利康等眾多全球企業，集中展示醫療健康、品質生活、健康人居、中華精品等四個板塊。



綠色農業鏈，展示從“田園”到“餐桌”的全鏈條產品和服務，現場有展商打造一片金燦燦的麥田、一杯杯香味濃鬱的咖啡，也有智慧農業、農產品加工、全球地理標誌及特色農產品、現代農業服務等領域的精彩成果。



在智能汽車鏈展區，可以看到整車，但不同於普通的車展，它更多是將一輛汽車生產的全鏈條、全過程展示出來，關鍵零部件及產品技術清晰呈現。



“鏈博會除了專業供需以外，也是一個具有科普性的展覽，把每一條鏈從上中下游到橫向服務全面展開，將這些企業最先進的產品和技術拼在一起，構成了一幅未來的產業鏈全景圖。”中國國際展覽中心集團有限公司董事長林舜傑說。

