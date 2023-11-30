民眾黨陳宥丞批藍分化對立　莫忘綠才是敵人

黃珊珊子弟兵、民眾黨台北市議員陳宥丞。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月30日電（記者 張穎齊）2024藍白整合破裂，台灣民眾黨候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊成為箭靶。黃珊珊子弟兵、民眾黨台北市議員陳宥丞接受中評社訪問表示，提醒中國國民黨是否忘記過去是如何輸掉政權？就是搞分化與對立，敵人不是黃珊珊或柯文哲，而是民進黨候選人賴清德，決勝關鍵也不在基本盤，而在中間選民。



陳宥丞29日上午出席台北市議會法規委員會後，於研究室受訪。他表示，民眾黨現在就是進行大盤的重整、重新整隊，民眾黨的支持者需要適應新的局面。他要強調，能夠影響這次2024的決勝點，不是藍綠的基本盤，而是在於中間選民。如今有很多隱性支持者不表態，民眾黨與柯文哲會努力在藍綠傳統媒體的夾殺下，用自媒體突圍，也會多啟動陸軍走動、曝光，選戰還有40多天，會奮力一搏。



對於黃珊珊被指是藍白破局的戰犯，國民黨副手人選趙少康更狠酸黃珊珊是靠柯文哲吃香喝辣才有今天。陳宥丞說，他要提醒國民黨，是不是忘記怎麼輸掉政權的？就是因國民黨長此以往進行分化、對立，把國民黨自己內部的壓力與矛盾，給“外部化”，很明顯國民黨就是想要先做壓力釋放，以免未來選戰結果不如預期時，可找到戰犯。他要鄭重呼籲國民黨，敵人不是黃珊珊、柯文哲，而是民進黨、賴清德。



至於鴻海創辦人郭台銘棄選後，國民黨候選人侯友宜頻頻爭取支持，民眾黨方面如何爭取因應？陳宥丞說，民眾黨一直都在爭取郭台銘的支持，甚至是對侯友宜、賴清德的支持者也爭取，票不會嫌少，對所有人都持續爭取支持。但他還是要提醒，選舉別選到喪失人格價值。



陳宥丞說，國民黨與郭台銘分裂時，是忘記怎麼在郭台銘身上抹泥巴、進行糟蹋？他是很歡迎國民黨跟上與郭台銘修補關係的列車。不過選舉本不該因一時的短暫利益，犧牲長期的人格價值，從郭的事件可看出，國民黨目前似乎都只把郭當成選舉武器，而非真正的朋友。



陳宥丞，現年37歲，出生於台北市，真理大學財經法律學系學士、台灣大學“國家發展研究所”碩士生。他為黃珊珊“嫡系子弟兵”，擔任黃珊珊助理長達24年，台北市第二選舉區（內湖、南港）議員，曾任民眾黨發言人、民眾黨台北市黨部副主委等。