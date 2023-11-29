智能化成旅遊業新風口

觀眾在蘇州國際博覽中心第二十一屆中國（蘇州）電子信息博覽會上咨詢智慧酒店解決方案。（來源：人民圖片） 中評社北京11月29日電／據人民日報海外版報導，近日舉行的智慧旅遊發展大會上，中國旅遊研究院發布的《全國智慧旅遊發展報告2023》（以下簡稱《報告》）顯示，截至2023年6月，我國在線旅行預訂用戶規模達4.54億，占網民總數的42.1%。國內智能、智慧酒店及民宿超過15萬家，近1—3年內成立的占比達到48.6%。我國智慧旅遊相關的專利總量從2012年的99項增至2021年的731項。智慧旅遊產品日益豐富，智慧旅遊產業蓬勃發展。



“智慧旅遊是新技術在旅遊中的新應用。”中國移動通信集團總經理董昕說，要系統打造新型信息基礎設施，創新構建新型信息服務體系。近年來，我國智慧旅遊發展的網絡與通信基礎設施日臻完善。截至目前，全國已有3382個4A和5A景區實現了5G網絡覆蓋，占4A和5A景區總數的89%。中國移動打造了近2000個文旅融合、虛實結合的5G＋智慧旅遊應用，“比如，我們利用‘5G＋混合現實’、數字孿生等技術，帶領遊客在北京天壇觀摩‘帝王祭天’的歷史場景，在江蘇的花果山暢游神話故事中的‘大聖故里’”。

