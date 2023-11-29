潮劇“出海”助力中泰文化交流

潮劇《姐弟別》演出現場。（來源：人民日報海外版） 中評社北京11月29日電／據人民日報海外版報導，近日，受泰國文化部、曼谷中國文化中心、泰國潮劇公會邀請，廣東省汕頭市以廣東潮劇院一團為演出單位，在泰國曼谷舉辦“潮韵僑情·好戲連‘泰’”潮劇演出文化交流活動，獻禮中泰建交48周年，促進中泰文化交流互鑒。



此次連續5晚的潮劇演出在曼谷引發觀劇熱潮，容納千人的禮堂場場爆滿。演出劇目既有傳統經典，又有新篇佳作，不僅傳播弘揚了潮汕優秀傳統文化，也促進了潮汕地區與泰國民眾的民心相通。

