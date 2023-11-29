侯開放陸生就業政策綠猛攻　藍委批操弄仇中

藍委林為洲受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月29日電（記者 俞敦平)中國國民黨2024大選候選人侯友宜日前參加“2023 台灣經濟發展論壇 - 與‘國家’未來領導人對談”時表示，他會開放更多的陸生來台、然後就業。遭到綠營砲火痛批，指責侯友宜還沒當選就想先討好中國。對此，國民黨“立委”林為洲、李德維和賴士葆今天受訪時指出，這個政策是有利於台灣的經濟發展和兩岸交流的，並批評民進黨政府的執政不力和對大陸的敵意。



林為洲表示，台灣目前確實有勞動力不足的問題，而“勞動部”也有考慮引進印度籍的應急移工，但這也引起了社會的疑慮。他認為，缺工的情形要更細膩地討論，要清楚地說明哪一部分的人才是台灣需要的，而不會影響台灣勞工的權益。他支持兩岸交流，但也要考量到台灣的實際情況。



李德維則指出，過去八年民進黨沒有好好執政，而是靠國民黨打下的基礎，包括ECFA協議等。他說，侯友宜願意開大門走大路，不但要積極搶佔國際和中國大陸的市場，也對相關的人才和陸生有進一步的開放。他認為，這是一種良性的競爭，而民進黨不要只是天天想關著門當皇帝。他還提到，民進黨2024大選候選人賴清德曾經喊出兩岸三通會變成木馬屠城，但15年過去了，什麼事也沒有發生。他質疑，民進黨再把這個議題拿來炒作，只是想要操弄仇中來騙取選票。他表示，侯友宜非常有自信，堅定走自己的路，要為台灣人民多做一點事情。



賴士葆批評賴清德過去的言論，說他心裡的心思是一個道地的“台獨”的心思，一直用仇中來凝聚選票。他說，兩岸要不要交流，要對自己有信心，不要把大陸人講得像毒蛇猛獸一樣。



賴士葆還說，台灣的就業市場很多地方找不到人做，比如護理師、工程師等。如果大陸人能夠來補起來，為什麼不要呢？他呼籲，不要把人才和政治掛在一起，人才是流動的，人才是國際的。他反問，民進黨政府一直強調走向國際化，為什麼對大陸卻要關起門來？他說，如果民進黨真的要走“台獨”，那就把大陸當作一個另外的國家，一視同仁，不要怕。他認為，民進黨是怕這樣會影響到他們的選票基礎。

