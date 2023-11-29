中評社北京11月29日電／網評：向廣袤森林要食物



來源：人民日報 作者：常欽



國家林業和草原局統計顯示，全國森林食物年產量超過2億噸，已經成為我國繼糧食、蔬菜之後的第三大重要農產品，人均森林食物產量130公斤左右，居世界前列。事實證明，科學利用森林和林地資源，發展經濟林和林下經濟，向森林要食物，構建多元化食物供給體系，能夠有力增強我國食物供給能力，豐富食物來源，不斷提升人民群眾生活品質。



習近平總書記指出，“要向森林要食物”“要積極推進農業供給側結構性改革，全方位、多途徑開發食物資源，開發豐富多樣的食物品種，實現各類食物供求平衡，更好滿足人民群眾日益多元化的食物消費需求”。森林食品主要是指森林或者林地生產的食物，包括可食性的果實、花、葉、枝、皮、根、脂液以及寄生物、附生物等非木質林產品。我國34億多畝森林、8000多種木本植物蘊藏著豐富的食物資源，是公認的糧庫、油庫，名副其實的“搖錢樹”。



我國一直高度重視森林食品生產，森林食品產業已經成為林草主導產業，成為“綠水青山就是金山銀山”的有力寫照。特別是黨的十八大以來，各地區各部門實施退耕還林、天然林保護、國土綠化、荒漠化防治等重點林業生態工程，建設經濟林生產基地，提高森林食品生產能力，取得了顯著成效。目前，全國經濟林面積約為7億畝，經濟林產量2億噸左右，種植規模居世界首位；林下經濟利用林地面積達到6億畝，產值突破1萬億元。開發森林食品是踐行大食物觀的重要方面，森林食品種類成百上千，不與糧爭田、擴大食物生產空間，產品綠色安全、營養健康，可謂前景廣闊、潛力巨大。



樹立大農業觀、大食物觀，全方位多途徑開發食物資源，需要繼續優化森林食品供給結構。全國經濟林掛果面積占經濟林總面積的67%左右，一些木本糧油單產不高、幹鮮果品供需存在結構性矛盾，林下經濟產品深加工不足，森林食品產業還有較大的發展空間。一方面，要形成同市場需求相適應、同資源環境承載力相匹配的生產結構和區域布局。另一方面，應做強林下綠色食品的深加工，打造林糧、林菜、林下養殖等系列森林食品，加強與食品、醫藥等領域的科技合作，不斷增加產品附加值，提升生態森林食品供給能力和水平。



山區林區高質量發展，潛力在山，希望在林。森林食品產業一頭連著糧食安全，另一頭連著農業農村現代化，是促進農民增收致富和鄉村全面振興的重要產業。從贛南臍橙到秦嶺木耳，目前各地已經形成了一大批頗具特色的森林食品產業品牌。開發森林食品，離不開創新生態產品價值市場化實現形式，形成全社會參與森林保護、促進林區發展的良好機制。以完善林下經濟產品標準和檢測體系來強化服務，以健全利益聯結機制來激發活力，持續促進產銷對接、強化科技支撐，就能進一步調動農民幹事創業的積極性。



林業是生態文明建設的主體，既是一項重要的公益事業，又是一項重要的基礎產業。廣袤的森林在提供豐富生態產品的同時，還為人類的生存繁衍提供著多樣的食物資源。以市場需求為導向，調優生產布局，做好政策支持，全方位、多途徑開發食物資源，一定能將更多營養健康的森林食品端上消費者的餐桌，進一步厚植糧食安全的根基。

