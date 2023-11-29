中評社北京11月29日電／網評：直播帶貨，規範方能長



來源：人民日報 作者：燕陸



“沒錯的”“上鏈接”“還剩最後3單”……在不少電商直播間裡，總能見到、聽到類似的“直播捧哏”。從某種程度上說，“直播捧哏”是電商直播行業持續發展衍生出的一種細分職業。然而，有些“直播捧哏”會“逼單”，通過附和主播來營造價格低、庫存少的氛圍，催促用戶趕緊下單。此外，有的直播間還有“職業彈幕人”。他們通過跟播互動、刷虛假好評等增加人氣，製造商家商品好、銷量高的假象，誘導消費者非理性下單。諸如此類問題，亟待整改規範。



近年來，我國電商直播行業迎來蓬勃發展的黃金期。商務部數據顯示，今年前10月，全國直播銷售額超2.2萬億元，同比增長58.9%，占網絡零售額18.1%。電商直播活躍了消費市場，為經濟發展注入生機活力。與此同時，網絡直播行業中的種種亂象也給不少人帶來困擾，直播電商平台投訴多發。產品質量差、虛假宣傳、不文明帶貨、價格誤導等問題引發消費者“吐槽”。相關問題不僅損害消費者的合法權益，也影響市場公平競爭。及時為勢頭正猛的行業設路標、劃紅線，不是限制其發展，而是確保其行進在健康發展的軌道上，使行業發展更有後勁。



直播間絕非法外之地。廣告法、電子商務法、產品質量法、消費者權益保護法等法律規定，皆適用於網絡直播帶貨。《網絡直播營銷管理辦法（試行）》明確了直播營銷各方參與主體的責任，《關於進一步規範網絡直播營利行為促進行業健康發展的意見》提出加強網絡直播營利行為規範性引導，最新修訂的《互聯網廣告管理辦法》將通過互聯網直播方式推銷商品或者服務的商業廣告納入管理。近年來，我國陸續出台一系列針對網絡直播尤其是帶貨直播的政策法規。依法加強電商直播管理，整治不正之風，懲治不法勾當，才能為行業健康有序發展夯實基礎。此外，隨著網絡消費市場新模式新業態不斷衍生，也有必要針對新情況新變化及時完善規則制度，回應現實問題。



網絡消費市場的繁榮發展離不開法治護航，也需要多方力量協同共治。監管部門應認真履職盡責，對電商直播相關違法違規行為加大打擊力度；平台要認真履行管理主體責任，加大監管力度，做好引導規範；商家則須嚴格遵守法律規定，強化自律，誠信經營。當然，消費者也應提高自身的風險意識，在網購過程中加強對各類營銷套路的防範，發現權益受損及時向平台和監管部門舉報求助。經營者多一分擔當，消費者多一分理性，直播帶貨就能在欣欣向榮中行穩致遠。



惠民、利民、便民，讓億萬人民在共享互聯網發展成果上有更多獲得感，是我國網信事業發展的旨歸。第五十二次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至今年6月，我國網絡直播用戶規模達7.65億人，其中電商直播用戶規模為5.26億人。合力共促直播帶貨向陽生長、清朗前行，推動電商直播行業持續健康高質量發展，方能不斷提振消費信心，更好滿足人民群眾對美好生活的向往。