藍委勸民眾黨往前看　不要再拘泥於藍白合

藍委林為洲接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月29日電（記者 俞敦平）藍白分手後，中國國民黨組成侯康配、台灣民眾黨柯盈配各自拼大選。然而相對於氣勢如虹民調上衝的侯康配，柯盈配的民調表現並不理想，甚至被外界認為逐漸被邊緣化。對此，國民黨“立委”林為洲、李德維、賴士葆等人29日於“立院”受訪時皆認為，國民黨已經往前走，不再拘泥於過去的藍白合。各自去宣揚理念，造勢。



林為洲則說，國民黨已經往前走，不再拘泥於過去的藍白合。他說，藍白之間還是有合作的空間，比如說地方上的區域“立委”的選舉，有的地方是藍的有提名，白的沒提名，有的地方是白的有提名，藍的沒有提名，這些地區都可以合作。他說，中央黨部也都有講，除了大選候選人這一部分，因為各自都提名了，沒有辦法互相站台，其他的，比如說還有“立委”本身的聯合造勢，這些都不會受到黨紀的處分。



李德維認為，選舉只剩下四十幾天，民眾黨人士應該要有一個更好的思維，要往前看，而不是拘泥於過去。他說，過去那一頁已經翻過去了，所以不該留念在過去的歲月裡面，對自己的選舉沒有幫助。他說，相對的國民黨就是向前走。



賴士葆則認為，這目前大選情勢，確實有看到民眾黨主席兼2024大選候選人柯文哲逐漸被邊緣化的趨勢。他說，從五家主流的民調看起來，就有這樣的趨勢。他舉例，像昨天的蓋洛普民調，看到的是兩強一弱，就是國民黨跟民進黨這兩強是麻花式的攪在一起，一弱就柯文哲，而且他落到底，會不會繼續再往下。



對於像柯文哲自己解讀說，這很可能只需要一兩禮拜就會回升，賴士葆質問有這樣條件嗎？他表示，他個人是看不到柯文哲的民調要回升的條件，他只有看到柯文哲現在去扯美金兩億的事情。



賴士葆指出，現在大家都是已經登記了，選戰就開跑了，開始到各處去宣揚理念，去造勢。他認為現在看起來，他沒有看到柯文哲的民調可能再反彈的條件，沒有看到他的副手有辦法幫他加分。柯文哲的副手吳欣盈的舅舅昨天都高喊說未來大選支持侯友宜，完全看不到有什麼加分的條件，除了她很有錢以外。

