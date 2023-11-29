藍黨團批華視倒向民進黨　要求NCC監督

民黨團召開“公廣集團－華視成為民進黨側翼？”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月29日電（記者 俞敦平）中國國民黨團29日上午召開“公廣集團－華視成為民進黨側翼？”記者會，國民黨“立委”們痛批公廣集團一員的華視，在近期製播新聞專題報導當中，嚴重偏頗，為民進黨大選候選人賴清德擦脂抹粉，而對國民黨大選候選人侯友宜和台灣民眾黨大選候選人柯文哲，則只有短暫的露出，失去媒體該有的平衡、對等原則。國民黨團要求公廣集團和政府相關機構嚴守行政中立，不要拿人民納稅錢為特定政黨造勢，也呼籲NCC說明華視是否違反相關規定，並用一致標準監督各政黨。



國民黨團29日上午召開“公廣集團－華視成為民進黨側翼？”記者會，首席副書記長、“立委”李德維主持、副書記長、“立委”吳怡玎、“立委”林為洲和“立委”洪孟楷出席。



李德維表示，距離明年大選只剩下40多天，國民黨團提醒公廣集團包含華視在內，以及政府相關機構，都必須嚴守行政中立基本原則，不要忘了所拿的薪俸是人民的納稅錢，不是政黨所支付的。他指出，華視在18分鐘專題報導當中，長達1分6秒為賴清德美化政績，侯友宜、柯文哲竟用短短數十秒帶過，感到十分遺憾。



吳怡玎指出，民進黨執政以來，政黨不是只介入華視，而早已是介入公廣集團，用納稅人的錢，變成為民進黨大內宣、大外宣的資源。她舉例，公視曾在臉書上用諧音“韓極混”介紹地瓜粉，諷刺當時高雄市長韓國瑜；華視則任用三立電視台人馬，把華視變成小三立。她質疑，華視內部的自律諮詢委員會，居然有民進黨不分區安全名單內“立委”候選人沈伯洋名列其中，這要如何能做到平衡報導？



林為洲表示，華視11月27日播出“52政ing 醫療島 安居否？”18分鐘新聞專題報導中，介紹三黨大選候選人醫療政策，其中侯友宜僅露出11秒，柯文哲40秒，賴清德1分6秒。

