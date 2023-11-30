吳達偉：柯應走出網路同溫層　與群眾對話

台灣民眾黨選將吳達偉。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北11月30日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨2024候選人柯文哲民調掉到18%，該如何從藍綠中突圍？民眾黨前中央委員吳達偉向中評社表示，18%到20%就是柯文哲今年初的民調數字，也就是鐵票區，不至於再跌。接下來柯需要往上攻30%，中間差距應往中間選民靠攏，柯要多走出去直接與群眾對話，而非持續留在同溫層。



美麗島電子報29日公布2024最新民調，民進黨“賴蕭配”36.3%、國民黨“侯康配”31.0%、民眾黨“柯盈配”18.0%。



吳達偉畢業於台灣大學機械工程學研究所，後以網路紅人之姿參政，網友在網路上稱他為“Z9”，曾任民眾黨前“立委”高虹安辦公室主任，2020年吳達偉代表民眾黨籍參選板橋東區“立法委員”，2022年參選新北市板橋區議員，不過均未當選。曾任民眾黨中央委員，現為歷久網路媒體股份有限公司負責人。



藍白整合失敗，柯文哲參選，柯文哲該怎麼做，才能從藍綠中突圍？



吳達偉指出，以數據上來說，最近柯文哲民調雖然掉到第三，支持度大約18%至20%左右，那這也是民眾黨的基本盤，也就是鐵票區，最後這一個半月的選戰應該要持續對中間選民喊話，因為鐵票區就是鐵票，最後階段大概不會再跌，所以我們以20%為基準要向上攻30%，這10個百分點的差距應該是要往中間選民靠攏。至於要如何爭取中間選民，就是應該提出不一樣的政策，而不是持續在同溫層取暖。



吳達偉表示，雖然我們在網路上的操作滿強的，但這大部分都是同溫層，最後選戰這一個半月，應該多出去對外，到地方多辦一些大型活動，聚集一些人群，平常不關心政治的人也會開心認識柯文哲。而且柯文哲講話發言並不會在媒體上被刻畫得比較特異，取而代之的是比較親民，能夠與群眾對話的樣貌，去拓展中間選民的選票，才是我們民眾黨從20%攻到30%的關鍵。