趙少康批黃珊珊！靠柯吃香喝辣、還要柯聽話

趙少康接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月29日電／台灣民眾黨“總統”候選人柯文哲先前和中國國民黨簽訂6點共識，引發幕僚反彈。國民黨“副總統”候選人趙少康今天批評民眾黨內有些人莫名其妙，靠柯文哲吃香喝辣，那就該聽柯文哲的，怎會還要柯文哲聽話。



對於最近的指控，黃珊珊今天在臉書發文回應，柯文哲一直都是採取集體決策，更是剛毅果決的領導人，不可能讓任何人成為他的保姆，也不可能讓別人替他代言，人民要選的是“總統”本人，不是被照顧代言的小寶寶！



《中時新聞網》報導，趙少康點名柯文哲競選總幹事黃珊珊，“不靠柯文哲能當北市副市長嗎？”



藍白合破局，國民黨“總統”參選人侯友宜最終與中廣董事長趙少康搭擋參選“總統”，趙少康今天在接受廣播節目專訪，談到藍白合協商時，他表示，他一直認為柯文哲會同意藍白合，因為從理性角度分析，如果願意合，未來“副總統”、副院長、各部會首長，民眾黨人才就可以有位置、人才就可以出頭。



趙少康也說，若不肯合、輸了，民眾黨就只是多幾席“立委”，多幾席“立委”又怎樣，在台灣是行政權獨大，柯文哲做過台北市長，知道市長的權力有多大，也知道議員的權力有多小，資源都是在市長手上，“總統”、“行政院長”更是這樣，所以他認為柯文哲應該都知道。



談到當柯文哲與國民黨簽下6點共識後，遭遇到民眾黨內部的反彈，趙少康則說，那些人莫名其妙。那些人有要選“總統”、“副總統”嗎，都是在靠柯文哲才能吃香喝辣、才有議員可幹、才有政治職位。



趙少康表示，不是靠柯文哲，黃珊珊過去能當台北市副市長嗎、能變民眾黨不分區“立委”第一名嗎？“你們全部靠柯文哲一個人，那就聽柯文哲的，柯文哲還聽你們的，這奇怪了”。他當然也懂這些人的想法，但從理性的判斷是這樣，若要加入感性，那就是另外一回事。



針對當選後將推動“內閣制”，趙少康說，每個拿到權力者，都不會想推動“內閣制”，因為不想下放已拿到手的權力；他很佩服侯友宜同意“內閣制”，當選後將推動“修憲”，所以這次選舉，他也視為是“內閣制”的“修憲”公投，更鼓勵“立委”參選人可以說當選後要推動“內閣制”，那動力就起來了。



趙少康認為，“總統制”真的太糟了，搞得亂七八糟，就是“總統”的權力太大了，蔡英文可以700多天不接受媒體訪問，全世界有這樣的“總統”嗎，比古時候的皇帝還偉大，這就是因為“總統制”的關係。