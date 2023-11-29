柯文哲出席工商團體座談　吳東亮提五大期待

民眾黨2024候選人柯文哲出席九大工商團體座談。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月29日電（記者 鄭羿菲）台灣九大工商團體27日起邀請藍綠白三黨2024候選人進行經濟發展對話，台灣民眾黨2024候選人柯文哲29日下午出席，工業總會理事長、聯華神通集團董事長苗豐強、商業總會理事長許舒博、工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮3人親自到一樓迎接，並等候柯受訪完，一行人在貴賓室晤談約25分鐘。



台新金控董事長吳東亮是柯副手吳欣盈的三叔。



吳東亮致詞時時表示，期待未來的“總統”當選人，應在下列5個方向努力，創造台灣下一個世代的經濟發展榮景，包括：一、積極解決人口危機與人力資源不足的問題。二、確保企業電力穩定供應，逐步完成能源轉型。三、兩岸經貿密不可分，維持兩岸穩定發展對於台灣經濟發展至關重要。四、協助產業面對全球供應鏈重組。五、協助企業進行低碳與數位雙軸轉型，提升企業競爭力。



工業總會、商業總會、工商協進會、台灣區電機電子工業同業公會、中小企業總會、工業協進會、三三企業交流會、工業區廠商聯合總會、工商企業聯合會等九大台灣工商團體27日、29日、30日陸續舉辦“2023台灣經濟發展論壇－與國家未來領導人對談”，邀請中國國民黨、民進黨、台灣民眾黨三黨“總統”候選人與企業界對談，27日邀請侯友宜、29日邀請柯文哲、30日邀請賴清德。



出席的工商大老包括工業總會理事長、聯華神通集團董事長苗豐強；商業總會理事長許舒博；電電公會理事長、前英業達董事長李詩欽；中小企業總會理事長、逸新公司董事長李育家；工業協進會理事長、宮前五金董事長葉政彥；工業區廠商聯合總會理事長、苗成企業董事長賴博司；台灣工商企業聯合會理事長、太子汽車董事長許顯榮；工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮等人，其中，吳東亮是民眾黨“副總統”候選人吳欣盈的叔叔。