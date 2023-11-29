柯文哲回應侯　兩岸協議監督條例要先過

民眾黨2024候選人柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月29日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨2024候選人侯友宜日前喊出“當選重啟ECFA對話，開放陸客、陸生來台”。台灣民眾黨2024候選人柯文哲29日表示，太陽花學運的社會共識是《兩岸協議監督條例》要先過，還是要有SOP。至於大量陸生進來，凡事都要有計劃，可以做，但一定要在控制下執行。



九大工商團體發起與2024候選人進行經濟發展對話，侯友宜27日面對三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐詢問“兩岸如何重啟對話交流？”侯友宜表達，先解決迫在眉睫的兩岸經合架構協議（ECFA）議題，在對等、尊嚴與友善下，立刻重啟兩岸對話，開放陸客、陸生來台。並在4年任期內加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。但卻引來民進黨2024候選人賴清德批評，還沒當選就討好中國大陸。



工業總會、商業總會、工商協進會、台灣區電機電子工業同業公會、中小企業總會、工業協進會、三三企業交流會、工業區廠商聯合總會、工商企業聯合會等九大台灣工商團體27日、29日、30日陸續舉辦“2023台灣經濟發展論壇－與國家未來領導人對談”，邀請中國國民黨、民進黨、台灣民眾黨三黨“總統”候選人與企業界對談，27日邀請侯友宜、29日邀請柯文哲、30日邀請賴清德。



出席的工商大老包括工業總會理事長、聯華神通集團董事長苗豐強；商業總會理事長許舒博；電電公會理事長、前英業達董事長李詩欽；中小企業總會理事長、逸新公司董事長李育家；工業協進會理事長、宮前五金董事長葉政彥；工業區廠商聯合總會理事長、苗成企業董事長賴博司；台灣工商企業聯合會理事長、太子汽車董事長許顯榮；工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮等人，其中，吳東亮是民眾黨“副總統”候選人吳欣盈的叔叔。



柯文哲會前接受訪問表示，重啟ECFA對話這件事情，照2014年當時太陽花學運台灣社會的共識，《兩岸協議監督條例》要先過，下一個才是對話，“國家”還是有sop，大家都按照理性務實科學態度去解決國家要面對的問題，這樣就好了。



柯文哲說，至於說大量陸生要進來，也不會說一次全部都開，一定應該先算一算我們的capacity有多少？要怎麼進來？凡事有一個計劃。這些事情都可以做，但是要在控制之下來執行。



媒體追問，會否擔心引起年青人反彈？柯文哲指出，2014年太陽花學運會爆發，是因為程序不正義，再加上順序也錯了，因為服貿對台灣社會衝擊太大，理論上一定從衝擊小的開始，也一定是先有規則再來辦事。