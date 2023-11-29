藍促說清楚2億美金　柯文哲：這一頁翻過去

民眾黨2024候選人柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024候選人柯文哲日前爆料，“大選登記前，有人開價2億美元，要求我當副手”。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡還加碼爆料稱消息來自國民黨。中國國民黨侯友宜的副手趙少康要求柯把話說清楚。柯文哲今日受訪回應說，這一頁就把它翻過去就結束了，我們就認真打贏選戰。媒體追問，藍綠都不想翻頁，要求柯說清楚，柯說，那就讓他們留在歷史上就好了。



外傳原本這周末台灣民眾黨2024候選人柯文哲要幫中國國民黨“立委”候選人顏寬恒站台，但最後取消。柯文哲29日表示，選戰還有40多天，民眾黨也有11個區域“立委”、34個不分區“立委”，可以做的先做。至於國民黨“立委”如果最後有需要，到時候看情況再處理。



媒體追問美麗島電子報公布最新民調，“賴蕭配”36.3%居冠、“侯康配”31%居次、“柯盈配”僅剩18%，柯文哲說，大家要慎選比較可信民調。



柯文哲今天下午出席九大工商團體主辦的“2023台灣經濟發展論壇-與國家未來領導人對談”，會前接受訪問表示，過程中什麼紀將軍、什麼魏先生，這種騙子、掮客實在是太多了，各種國際騙子都有，對他來說就是這一頁把它翻過去就結束了，我們就認真地打贏選戰。



媒體追問，親綠律師黃帝穎已赴北檢具狀告發違反選罷法，柯文哲還是重申，這種紛紛擾擾就把這一頁翻過去，我們認真打贏這場選戰。



媒體再度追問，看起來藍綠兩大黨都不想翻頁，柯文哲笑說，那就讓他們留在歷史上就好了



至於侯友宜副手趙少康批評柯文哲競選總幹事黃珊珊靠柯吃香喝辣，卻還要柯聽話，柯文哲強調，台灣民眾黨是一個集體決策的政黨，我們從台北市政府到現在一直都有養成集體決策的習慣，因為他一直認為，眾人的智慧超越個人的智慧，黃珊珊只是掛了一個總幹事，大家有什麼問題就把責任推給黃，這也不公平，有什麼過錯，也是長官要付最後責任，就不用再去怪別人了。