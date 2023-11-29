約旦：反對將加沙從約旦河西岸分離出去

中評社香港11月29日電／根據約旦皇家法院發表的書面聲明，阿卜杜拉國王在“11月20日聲援巴勒斯坦人民日”之際，致信聯合國巴勒斯坦人民行使不可剝奪權利委員會主席謝赫·尼昂大使。



TRT報導，約旦國王阿卜杜拉二世表示，他們反對任何將加沙地帶從被占領的約旦河西岸分離出去的企圖。



根據約旦皇家法院發表的書面聲明，阿卜杜拉國王在“11月20日聲援巴勒斯坦人民日”之際，致信聯合國巴勒斯坦人民行使不可剝奪權利委員會主席謝赫·尼昂大使。



他在信函中表示，“造成數千名無辜者死亡的加沙戰爭必須停止。” 阿卜杜拉國王提醒道，天國宗教和人類共同價值觀絕對反對殺害和恐嚇平民。



阿卜杜拉國王警告說，以色列繼續在加沙犯下罪行，這是對國際人道主義法的蔑視，這種局勢將給該地區乃至世界造成更大的暴力和破壞。



關於約旦河西岸和加沙局勢，約旦國王表示：“以色列對加沙地帶令人厭惡的襲擊以及在約旦河西岸非法行動侵犯了人類價值觀和生命權。剝奪加沙人民獲取水、食物、藥品和電力是一種戰爭罪，我們不能保持沉默。



這些罪行的持續發生將使該地區的人道主義局勢急劇惡化。 為了反擊這種對人類的殘酷襲擊，國際和人道主義組織必須加緊努力，向加沙所有行動地區提供援助。”



阿卜杜拉國王還在信中寫道，“約旦拒絕占領者重新占領部分加沙地區或建立隔離區以及將加沙從約旦河西岸分離出去。”