吳欣盈未放棄美籍？柯：她現任“立委”怎可能

民眾黨2024候選人柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月29日電（記者 鄭羿菲）新光集團第三代千金、台灣民眾黨“立委”吳欣盈成為民眾黨2024候選人柯文哲的副手，卻遭藍綠質疑還有美國籍？柯文哲29日強硬反擊吳欣盈的美國籍問題，吳就是現任“立委”了，如果具有美國籍，怎麼可能就職擔任“立委”？那早就要出問題了！



中國國民黨“立委”林為洲、李德維質疑吳有美國國籍的問題，要求公開放棄美國籍的證明。吳欣盈回應表示，這是很多年前的事，跟選舉完全無關，這是她跟美國政府之間的事，不覺得需要對外公開放棄證明。民進黨“立委”王定宇則說，他個人傾向相信吳，但吳的回答比較嚴重。吳擔任“立委”，就職當天就必須出具放棄其他國家國籍的證明文書，這並不是委員個人和美國之間的事，是委員和“中華民國”之間的事。



工業總會、商業總會、工商協進會、台灣區電機電子工業同業公會、中小企業總會、工業協進會、三三企業交流會、工業區廠商聯合總會、工商企業聯合會等九大台灣工商團體27日、29日、30日陸續舉辦“2023台灣經濟發展論壇-與國家未來領導人對談”，邀請中國國民黨、民進黨、台灣民眾黨三黨“總統”候選人與企業界對談，27日邀請侯友宜、29日邀請柯文哲、30日邀請賴清德。



出席的工商大老包括工業總會理事長、聯華神通集團董事長苗豐強；商業總會理事長許舒博；工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮；電電公會理事長、前英業達董事長李詩欽；中小企業總會理事長、逸新公司董事長李育家；工業協進會理事長、宮前五金董事長葉政彥；工業區廠商聯合總會理事長、苗成企業董事長賴博司；台灣工商企業聯合會理事長、太子汽車董事長許顯榮等人。其中，吳東亮是民眾黨“副總統”候選人吳欣盈的三叔。