秀國民黨實力　朱立倫：選前至少15場大造勢

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月29日電（記者 張嘉文）藍白合破局各自參選後，中國國民黨主席朱立倫今天在中常會發表談話時展現黨組織實力，他說，接下來每周以平均三場大型造勢活動，到選前之夜，目前已經規劃15場大造勢，加上各“立委”候選人與大選候選人聯合舉辦的相關活動，目前手中掌握的就有超過200場以上。



朱立倫強調，國民黨就是一個大家庭、大團隊，靠大家一起努力，把團結的力量展現出來，從北到南、從上到下，大家同心協力，唯有團結一心，才有機會爭取勝選。



他也透露，連續三天來的六份民調，皆顯示侯康配支持度大幅度上揚，而黨內的內參民調，侯康配與民進黨賴蕭配目前差距是0.4%，這顯示只要願意團結、願意努力、願意打拚，民眾會給予支持。



國民黨今天下午召開中常會，這是在上周藍白破局各自參選，國民黨正式推出侯友宜搭配副手趙少康登記參選後的第一個中常會。



朱立倫說，黨內的內參民調，侯康配與賴蕭配目前差距是0.4%，非常接近，所以只要願意團結，拚戰到底，民眾會給予支持，何況國民黨有一位最穩健的投手侯友宜，有一位最有戰力的捕手趙少康，韓國瑜帶領的不分區名單是有史以來最強的，如同球場上還有最強的打擊手與最強的守備團隊，再加上全體黨員及支持者，像一個大的戰隊，在各地要發揮最強的戰力。



朱立倫提及周日在台南舉辦的造勢會，創下了空前、將近3萬多名民眾到現場，那份熱情、那份感動，甚至很多的眼淚，大家都呼喊出來。他強調，從台南開始，本周五將在宜蘭舉辦造勢活動，周六在彰化舉辦造勢活動，下周二於苗栗舉辦造勢活動。



他特別提到苗栗縣長鍾東錦非常有義氣，說看到各縣市舉辦的造勢活動，苗栗輸人不輸陣，一定要辦兩萬人的大型造勢活動，展現大家的團結。而接下來每星期以平均三場大型造勢活動，到選前之夜，目前已經規劃15場，希望所有同志不分彼此，共同來參與，一起助陣，給國民黨提名的候選人與“立委”、不分區“立委”們加油，展現國民黨不是靠個人，是靠團隊能夠獲得民眾共同支持。