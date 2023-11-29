挺侯開放陸客、陸生來台　朱立倫嗆綠抺紅

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024候選人侯友宜拋出重新開放陸客、陸生來台政策，遭民進黨圍剿，國民黨主席朱立倫今天在中常會上力挺侯，他說，國民黨希望開放陸客回到台灣，增加陸生到台灣就讀，以及兩岸之間的貨貿，未來進一步走到服貿，但民進黨的反應是“膝蓋式”、“台獨”式”反應。只會不斷打抹紅牌、抗中反中牌。



朱立倫說，照民進黨的邏輯，試問是不是該趕快取消ECFA？不要貨貿，不要服貿，要兩岸關係停滯不前？而民進黨發言人竟然說全世界都要撤出大陸市場，台灣當然要遠離大陸市場，請問這是哪一國的邏輯？這就是民進黨式的邏輯。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中發表談話時，針對侯友宜的陸客、陸生政策被民進黨全面圍剿一事做出以上表示。



朱立倫表示，民進黨永遠都會用抹紅、反中、抗中的方式，作為其重要的武器。如同當年開放三通時的反應一樣，指稱是“木馬屠城記”，大陸的飛機來後面就是戰機，如今反對大陸學生回到台灣，就說要搶我們的就業機會，他質疑，一切依照相關法律，為什麼會搶我們的就業機會？



朱立倫指出，此刻是台灣人民做抉擇的時候，如果兩岸要走上長期的對抗、對立，甚至走向戰爭，就選擇民進黨；要走向交流合作，甚至創造雙贏，讓經濟能夠繁榮，讓年輕人能夠相互往來，就要支持國民黨，這是最簡單的邏輯。



朱立倫說，相信民進黨的抹紅牌、抗中反中牌會不斷出現，今天已經抹向侯友宜、趙少康，一定會繼續的抹向國民黨，因此一定要堅定立場，強化準備，大家一同加油，一同努力，為了台灣人民，為了“中華民國”，一定要勝選。