爭取醫界選票　賴清德主張增加補助款

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北11月29日電（記者 黃筱筠）為爭取醫界選票，民進黨主席、2024候選人賴清德29日在中常會向“行政院”提出3點呼籲，包含提高COVID－19與類流感申報量，補助金額可以依據結算點值重新估算等；他強調，對於醫療工作條件，政府有責任予以支持和改善。



民進黨發言人張志豪會後轉述賴清德致詞。



賴清德表示，關於過去3年的COVID－19疫情，台灣醫界勇敢堅定的站在第一線，守護民眾健康，也贏得民眾肯定，國際社會也一致的讚賞，因此我們對於醫療工作條件，政府有責任予以支持和改善。



賴清德說，他與“行政院”討論，在面對醫界改善工作條件的請求上面予以評估，希望能給予正面回應，包括COVID－19與類流感申報量，高於2019年同期點數予以補助，應該以1點新台幣1元來計算；其次，經第一階段挹注後，如該分區平均點值仍未到每點0.9元者，再補至每點0.9元。



他表示，第三，補助金額可以依據結算點值重新估算，2023年第一、二季中依基層醫院合計共需動支的51.33億元，中醫4.7億元、西醫基層5.65億元、醫院40.99億元，今年來完成回補；最後是2023年第三、四季的決算後比照辦理。這個是我們對醫界長期守護民眾的健康，政府應有的責任，並予以支持，敬請“行政院”也能夠參考、推動。