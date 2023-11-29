2億美金當副手掮客是誰？柯P曝三姓氏

民眾黨2024候選人柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024候選人柯文哲日前爆料，“大選登記前，有人開價2億美元，要求我當副手”，議題餘波盪漾。柯文哲29日表示，過程中什麼余姓商人、什麼紀將軍、什麼魏先生，這種騙子、掮客實在太多了，這頁就把他翻過去，我們就認真的打贏選戰。



傳出該余姓華僑，曾任職與國民黨關係密切的中央投資公司。中投則發聲明澄清，經詳查相關資料，“余金寶”先生從未任職過中投公司。



柯文哲日前爆出有掮客開價2億美元要求他當副手後，引起各界熱烈討論，柯辦發言人陳智菡直指，這個人來自國民黨，會視情況公佈證據。而台媒《鏡新聞》報導，這個人疑似就是一名余姓華僑，透過選哲之友會秘書長鄭榮城牽線，但鄭榮城否認幫忙牽線。



柯文哲下午出席九大台灣工商團體主辦的“2023台灣經濟發展論壇－與國家未來領導人對談”做上述表示。



媒體追問，親綠律師黃帝穎已赴北檢具狀告發違反選罷法，柯文哲還是重申，這種紛紛擾擾就把這一頁翻過去，我們認真打贏這場選戰。



媒體再度追問，看起來藍綠兩大黨都不想翻頁，柯文哲笑說，那就讓他們留在歷史上就好了。



中央投資公司今發聲明表示，余金寶從未任職過中投公司，該公司目前受黨產條例約制並受黨產會監督，所有資產處分及現金支出等行為皆須經黨產會核准後方得進行，也無與余金寶有任何業務往來行為，故絕無外傳與中投公司有任何關聯。中投公司特提出澄清如上，以正視聽。