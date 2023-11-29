工商團體面試候選人　勞團工辦政見賴打頭陣

勞工團體29日在台北市舉行“工辦政見發表會”，民進黨賴清德打頭陣。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月29日電（記者 黃筱筠）勞工團體今天在台北市集思“交通部”國際會議中心舉行“工辦政見發表會”，邀請3位2024大位候選人，針對勞工團體最關心的退休、併購與工作權、青年及非典型就業、勞動三權、低碳轉型衍伸的勞動權益等議題，詳述其施政藍圖規劃。



現場約有400位的勞工代表出席。工商團體最近有連續邀約3位候選人座談，企業代表與勞工圖體本周都希望聽取候選人政見。



民進黨候選人賴清德是第一位發表政見並接受媒體代表提問，第二位是中國國民黨侯友宜、第三位則是安排台灣民眾黨候選人柯文哲。



依照規劃流程，候選人將先針對5大勞團提出的書面提問，進行20分鐘的說明，再接受媒體提問，最後開放現場勞工代表合影。



全產總表示，3位候選人勞動政見發表後，將隨即舉辦線上民調，由主辦單位提供投標QR Code，由現場工會幹部及線上觀看直播勞工即時針對3組候選人進行報告滿意度調查，結果立即公布。



五大工會提出的五個台灣勞工當前面臨的重大勞動議題，其實就是退休要保障、併購要協商、勞權要完整、勞工要加薪、轉型要公正等五大訴求，要求各候選人公開回應並提出具體的政策方案。