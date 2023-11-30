台中二選區　顏寬恒磨拳擦掌拚王子復仇

顏寬恒2024卷土重來，再度對壘林靜儀。（中評社 資料照） 中評社台中11月30日電（記者 方敬為）2024“立委”改選，台中第二選區由國民黨顏寬恒挑戰民進黨“立委”林靜儀，兩人繼去年補選後再度對壘。該選區長期由台中黑派顏家經營，顏去年以4.5%差距落敗，政壇觀察，綠營傾府院黨之力打選戰是主因，當年全台衹有該區補選，綠營猛攻得勝，卻也未獲壓倒性勝利，明年選舉綠營無法將資源投入單一選區，加上大環境不利，顏寬恒有望王子復仇。



台中市第二選區（烏日、大肚、龍井、沙鹿、霧峰）“立委”選戰為2024熱點選區之一，該選區由台中黑派長期經營，黑派大老、大甲鎮瀾宮董事長顏清標從里長一路參選省議員、“立委”到2013年交棒給顏寬恒，2020年爭取連任失敗，輸給台灣基進陳柏惟。2021年陳柏惟遭罷免，2022年初，該選區辦理缺額補選，顏寬恒捲土重來對上民進黨林靜儀，再次吞敗。2024顏寬恒再被國民黨徵召提名參選，將二度挑戰林靜儀，顏家能否收復失土，成為各界關注焦點。



顏寬恒身為台中海線黑派少主，從2013年傳承父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標“立委”棒子以來，一直是該區的選舉常勝軍，直到2020年選舉輸給台灣基進黨陳柏惟，被視為顏家首敗。當年顏以5073票、2.3%之差敗選，主要是當時衹有陳、顏二人對決，泛綠選票容易集中，再加上政治大環境對綠營有利，年輕人踴躍返鄉投票，以及黑派面對空降對手的動員力道鬆懈等，種種因素堆迭所致。



2021年公民團體發動罷免陳柏惟，通過25%門檻罷免成功，顏寬恒之後宣布投入“立委”補選，外界本來看好顏家扳回一城，沒想到二度吞敗，政壇觀察原因，普遍認為與綠營傾府院黨之力輔選林靜儀有關。



當年全台僅該場選舉，綠營傾全黨之力再配合檢調司法加上媒體鋪天蓋地的狂轟猛炸，造成選民對顏寬恒負面觀感上揚，顏家無法對爭議事件即時辯護，面對綠營鋪天蓋地的抄家滅族，把過往所有地產及經商爭議甚至祖墳都刨出來檢視，顏寬恒幾乎是被壓著打，也容易讓中間選民誤會而疏離。

