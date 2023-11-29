賴清德保證：政府不倒　勞保就不會倒

民進黨2024候選人賴清德出席“工”辦勞動政見發表會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月29日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德下午出席“工”辦勞動政見發表會時強調，民進黨從創黨之初，一直都堅定守護勞工權益，與勞工朋友站在一起，“我來自勞工家庭，對勞工的辛苦最清楚。”關於勞保基金如何永續，賴清德也掛保證“只要政府在，勞保基金就不會倒”。



相關數據指出，台灣勞保基金潛藏負債高達新台幣11.57兆，日增新台幣20億負債，2028年恐瀕臨破產。



由產業總工會（全產總）、金融業工會聯合總會（全金聯）、教師工會總聯合會（全教總）、台北市產業總工會（北市產總）、高雄市產業總工會（高市產總）等5大工會，今天聯合舉辦2024年“總統”大選“工”辦勞動政見發表會。現場約有400位的勞工代表出席。



另外工商團體最近有連續邀約3位候選人座談，企業代表與勞工團體本周都希望聽取候選人政見。民進黨候選人賴清德是第一位發表政見並接受媒體代表提問，第二位是國民黨侯友宜、第三位則是安排民眾黨候選人柯文哲。



關於勞保基金如何永續，賴清德明確保證“政府不倒、勞保就不會倒”，並提未來施政兩大重點表示，若當選“總統”，承諾政府資源持續撥補挹注，政府也一定會擔負勞保最終支付責任，勞工權益一定可以獲得保障。



賴清德表示，民進黨政府自2020年起開始撥補勞保基金，這是過去的國民黨完全沒有做的事，2020年撥補新台幣200億元、2021年撥補220億元、2022年300億元，今年則撥補450億元，再加上疫後特別預算300億元，4年來總共挹注勞保基金1470億元。明年2024年撥補勞保基金的額度，則將提高至1200億元，預計5年總共投入2760億元，這是過去的執政黨從未有過的。



賴清德表示，由此證明民進黨是唯一一個，發現問題後，願意解決問題的政黨，這是過去政府從來沒有做的，蔡英文任內對勞保基金，前後挹注2670億元，這是民進黨政府在蔡英文任內領導之下，對勞工的關懷。



賴清德提出要打造“尊嚴勞動、友善職場”的概念，主張促進產業多元發展、創造多元就業機會，並積極投資人力資源發展，強化勞動權益保障，持續提升薪資水準及勞動條件，建構安全的退休生活。