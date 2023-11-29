柯：沒有兩岸關係　衹有中美對抗的台灣問題

民眾黨2024大選侯選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024候選人柯文哲29日出席九大工商團體論壇，被企業代表問及明年若當選，首先要做的三件事？柯表示，第一件事組織聯合政府，第二件事想辦法跟中國大陸開始溝通，中美關係要緩和，第三件事是跟大家講，從今天起請大家正正當當的做人。他也強調，沒有什麼兩岸關係，衹有中美對抗架構下的台灣問題。



柯文哲說，台灣必須在中美對抗架構下找到最佳的平衡點，要向大陸講我們的底線，也就是“台灣自主、兩岸和平”，而大陸的底線是什麼他也知道，兩岸還是可以坦誠地溝通，不要把可以合作的時候，卻搞到要對抗。



柯文哲29日下午出席九大台灣工商團體主辦的“2023台灣經濟發展論壇－與‘國家’未來領導人對談”做上述表示。



柯文哲表示，若他當選第一件事一定是組織聯合政府；第二件事要想辦法跟大陸開始溝通，但在與大陸溝通時，不能讓美國感到很surprise，這也是他與中美世界大國相處的經驗，他們只要求“no surprise”，你跟國台辦講的每一句話，心裡要認定CIA每一句都聽得到，你跟美國AIT講話，心裡要認定中國大陸一定都聽得到，用這種心態來做事。



柯文哲說，所謂的兩岸關係不是台灣海峽兩岸，而是太平洋兩岸，今天台灣處在中美對抗架構的世界局勢之下，要去思考台灣到底要怎麼辦？他以前在看兩岸關係都是站在台灣的看要怎麼應付大陸，從來沒有想過說站在美國的角度來看台灣，站在美國的角度，美國認為最適當的兩岸關係是什麼？



柯文哲指出，所以沒有什麼兩岸關係，衹有中美對抗架構下的台灣問題。有時候需要思考站在美國的角度，希望什麼樣的兩岸關係，再倒過來從大陸的角度，希望什麼樣的兩岸關係，中間就有個範圍，台灣必須要找到最佳的平衡點。現階段對美國來說最佳的兩岸關係是“緊張，但不是太緊張”，民進黨是太緊張，中國國民黨是不夠緊張。他笑說，這就是哲學了。