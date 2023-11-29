賴清德：台灣少子化　無法迴避引進外籍移工

民進黨2024候選人賴清德。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月29日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德今日出席勞工團體舉辦的政見會，他在回答媒體代表提問時表示，面對台灣少子化，未來勞工不足的狀況，除了去促成新生兒增加以外，當然無法迴避要引進外籍移工。



賴清德也指出，他在“行政院長”任內推動新經濟移民法，鼓勵外籍白領階級以及中階技術人員留在台灣。希望東南亞國家學生在台灣求學後，可給予比較長時間找工作，在台灣留下來。過去外籍勞工在台12年後要離台，但修法之後可以留下來。至於服務業要不要引進外籍移工也在研議中，但希望先研議薪資調整的問題。



由產業總工會（全產總）、金融業工會聯合總會（全金聯）、教師工會總聯合會（全教總）、台北市產業總工會（北市產總）、高雄市產業總工會（高市產總）等5大工會，今天聯合舉辦2024年“總統”大選“工”辦勞動政見發表會。現場約有400位的勞工代表出席。



對於勞保年金改革，賴清德指出，未來若他當選一定會解決，且會與社會討論，這個問題一定要解決，才能走更長、更久。



至於勞工缺工問題，賴清德說，未來“國家”面臨40萬人力短缺問題，要鼓勵新生兒出生，提高出生率，但是光看結婚夫婦比例跟日、韓差不多。是因為我們沒有結婚在法律上、社會上種種因素，比較起來我們出生率相對低。但這種狀況下，我們除了去促成新生兒增加以外，當然無法迴避要引進外籍移工。



他指出，他在“行政院長”任內推動新經濟移民法，鼓勵白領階級以及中階技術人員，也歡迎希望東南亞國家學生，在台灣求學後，可以給予比較長時間找工作，在台灣留下來。過去外籍勞工12年要離台，但修法之後可以留下來。



賴清德表示，現在農業、製造業、建築業都有外籍勞工，服務業要不要引進外籍移工也在研議，但希望先研議薪資。台灣這幾年總體經濟往上提昇，工作機會多了，相較之下要找人，勞工有更多選擇。這種狀況下不要看到沒有提升的薪資，只想要用外籍移工替代勞力，這是推動外籍移工補足勞工不足時，需要思考的地方。他也開玩笑說，台灣經濟奇蹟不是保力達B，而是我們大家共同打拼結果。