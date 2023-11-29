侯友宜談勞動政策　轟蔡賴跳票柯政見不可行

國民黨2024大位候選人侯友宜。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月29日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立，勞動團體29日下午舉辦候選人“工”辦政見發表會，中國國民黨侯友宜發表勞動政見時，火力全開，開酸蔡英文跳票、竟要勞工有意見去跟老闆講、別跟政府講，賴清德則只會講做功德的口號，民眾黨提出的每年補貼勞退金更不可行。



勞團在集思“交通部”5樓會議廳舉行2024候選人“工”辦政見發表會。民進黨賴清德、中國國民黨侯友宜、台灣民眾黨柯文哲輪流出場。賴發表完離場後，輪到侯友宜出席。2人未見面。



侯友宜上台致詞時炯炯有神，談話自然、有備而來，並拿出手卡輔佐。侯友宜表示，他主張要確保勞保基金不會有問題，勞保基金投資要公開透明，和國外大型基金投資，來賺取更高的報酬率。長期來看，他認為勞保及年金改革要舉行“國是會議”，大家好好集思廣益，要照顧現職員工以及未來退休員工。



侯友宜說，增加提撥率，讓勞工享受加薪、減稅，政府要挺企業，企業才挺員工、對員工加薪、為企業減稅，譬如上市櫃的雇主若有稅後盈餘，那會為員工加薪，營業所得扣除額增加到150%，替企業減稅。若為30歲以下加薪，扣除額可從150%跳到220%。



侯友宜批，民眾黨在勞工退休金條例政見，提出個人提撥到帳戶，政府每年補貼5000元新台幣，他算算要400億元，不太好、不太可行，乾脆加到勞保基金裡就好了，可照顧更多人。另外他強調基本工資要逐年檢討，他任內要以月入增加到3.3萬元為最大目標。

