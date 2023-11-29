柯文哲：台別想CPTPP　RCEP較容易

民眾黨2024大選候選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024大選候選人柯文哲29日表示，台灣不要再想加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）了，除了台灣沒有準備好外，只要CPTPP成員國有中國大陸的朋友舉手反對，台灣就進不去了，反而應該參加區域全面經濟夥伴協定（RCEP）比較容易，但要參加RCEP就是政治問題要解決。



中國國民黨2024大選候選人侯友宜27日才在九大台灣工商團體主辦的“2023台灣經濟發展論壇－與‘國家’未來領導人對談”上表達，“若當選，希望在4年內加入CPTPP。”但柯文哲29日下午同樣出席該活動，卻做上述表示，似有打對台的味道。



柯文哲表示，大家就明著講，台灣並沒有準備好要參加CPTPP，因為要求標準太高了，CPTPP不是要求降關稅，還需要看台灣的環保水準、個資保護的水準、勞工組織等，台灣真的有準備好要進入世界區域經濟組織嗎？我們有準備嗎？



柯文哲說，另外，從務實層面來看，要參加CPTPP很難，日本方面就跟他講過，只要CPTPP的會員國，有2個大陸的朋友投反對票，台灣就進不去了，所以只要西向不解決，就沒辦法解決南向政策，這大家要認清事實！所以終究兩岸關係要解決，反而我們去參加RCEP算了，這也可以解決台灣經濟的一些問題。



柯文哲指出，若是他的話，就寧可參加RCEP，不要想要參加CPTPP了，因為CPTPP台灣目前還沒準備好、困難度更高，RCEP反而比較容易，但台灣要參加RCEP就是政治問題要解決。