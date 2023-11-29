台大碩博生淪廉價勞工　逾3成需打2份以上工

全體博士生收支表格。（照片：台灣大學研究生協會臉書） 中評社台北11月29日電／台灣大學研究生協會日前發布“2022年台大研究生收支與勞動調查報告”，報告指出，台大約有近1.5萬名研究生，但多面臨低時薪、高工時等勞動困境，使三成以上的博、碩士生需要兼職2份以上工作，但校內仍約有15.5%博士生、25.6%碩士生入不敷出。



台大研究生協會在臉書發布調查報告表示，近年物價攀升，但教學助理薪資卻始終維持在2010年水準，部分學生面臨勞動權益受損的困境。因此，2021學年2學期間，由時任第53屆會長江昱霆與其團隊向校內博碩士生發放問卷，回收4341份有效問卷，了解研究生的各種困境。



調查結果顯示，校內15.5%博士生面對入不敷出問題，每月總收入平均為1萬909元，每月總支出平均為2萬5550元，加上他人給予的生活費後，平均每月仍不足1萬1811元。入不敷出且有從事校內工作的博士生中，校內工作時數為每月平均75小時，換算工作時薪僅每月平均時薪為159元。



至於碩士生部分，校內更有25.6%的碩士生有入不敷出的困境，每月總收入平均為5385元，每月總支出平均為1萬8147元，加上他人給予的生活費後，平均每月仍不足6246元。在入不敷出且有從事校內工作的碩士生中，校內工作時數每月平均82小時，換算工作時薪僅每月平均時薪為83元。



研究生協會指出，校內低工資、高工時的勞動條件，使三成以上的博碩士生需要兼職2份以上的工作，且即便如此，仍有一定比例學生入不敷出。特別是博士生在投入研究同時，若仍需要花大量時間工作以維持基本生活開銷，恐無法具備基本研究品質，導致畢業時間增長、學術高齡化，甚至降低學生投入碩博班的意願。



台媒報導，研究生協會現任會長黃種賢表示，將以調查報告為基礎持續推動助教調薪，解決同工不同酬問題、建立與物價水準掛鉤的調薪機制等。也呼籲校方應積極為研究生，尤其是博士生增設足夠的獎助學金，確保學生生活無虞，具備足夠的研究能量與產出。



台大校方表示，各系所教學助理為領取研究生獎勵金，各系所的施行細則皆由該系所師生充分討論達共識後訂立推行，依其特性自主彈性發放。若同學自覺付出心力和薪資不符，應向系所反映，共同討論協商。