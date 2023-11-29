聯合國：2100年沿海洪水風險影響七千萬人

中評社香港11月29日電／聯合國開發計劃署28日發佈的最新報告顯示，在過去20年裡，海平面上升導致的洪水風險已影響全球沿海地區約1400萬人。預計到2100年，這一風險可能會影響近7300萬人。



聯合國開發計劃署與氣候變化研究機構——氣候影響實驗室合作，通過“人類氣候視野”平台公開了這些數據。



新華社報導，報告說，在中等排放的情景下，即維持人類目前的全球溫室氣體排放水平，到2050年，數百個人口密集的沿海城市將面臨更高的洪水風險，影響沿海城市約5%人口。預計到2100年，這一風險將影響沿海城市10%人口。此外，拉丁美洲、非洲和東南亞沿海的許多低窪地區則面臨永久性淹沒的嚴重威脅。



報告說，如果在高排放情景下，到2100年，大約16萬平方公里的沿海土地可能會被淹沒，這將影響厄瓜多爾、印度、越南等國的主要沿海城市。然而，報告指出，通過顯著減少排放，並使全球升溫幅度控制在2攝氏度以下，預計可以挽救約一半面臨淹沒風險的土地面積。



此外，“人類氣候視野”平台還探討了氣候變化對溫度、死亡率、能源使用和全球勞動力的影響。



聯合國開發計劃署人類發展報告辦公室主任佩德羅·孔塞桑強調了採取行動以減輕這些風險的緊迫性。他說：“聯合國開發計劃署和氣候影響實驗室的新研究再次提醒即將參加聯合國氣候變化杜拜大會（COP28）的決策者，必須立即採取行動。”



聯合國氣候變化杜拜大會定於11月30日至12月12日在阿聯酋杜拜舉行。

