賴：核安核廢若解決且有共識　不排斥新科技

民進黨2024候選人賴清德。（中評社 資料照) 中評社台北11月29日電／民進黨2024候選人賴清德在29日播出的網路節目專訪中，被問到對於核融合及小型核電（SMR）的看法。賴清德表示，若未來科技進步到相當程度，可以解決核能安全問題、核廢料問題，民眾又有共識，他認為台灣社會不會排斥科技帶來的便利。



不過，賴清德也說明，在還沒有明確的時程表，這些新的核能要問世之前，綠能一定要持續發展。



Yahoo TV《彭博士觀風向》節目29日播出賴清德的專訪，說明要如何因應氣候變遷及針對淨零轉型提出的各項政策與願景。



對於歐盟有條件將核電列入綠色投資項目，賴清德表示，台灣的核電廠、包括核四都不符合所設的條件，目前核能也完全不符合RE100。至於核融合及小型核電（SMR）的發展，賴清德認為若能符合3項要件，台灣社會應不會排斥。賴清德說，“未來如果科技進步到相當的程度，可以解決核能安全的問題、核廢料的問題，民眾又有共識，我是覺得台灣社會是一個進步的社會，是不會去排斥科技所帶來的便利”。



針對能源議題，賴清德表示，在2050淨零轉型目標下，歐盟希望解決碳排問題，所幸蔡英文2016年推動能源轉型，未來要走的路，一定要確保穩定供電，同時推動多元綠能，若2050年達到轉型，氫能源佔比至少須達13%。



賴清德認為，氣候變遷議題是全世界共同的挑戰，因此他於日前召開的“國政願景”記者會中提出了“淨零轉型五大策略”，要帶領台灣化挑戰為助力，推動能源轉型、帶動產業升級。



賴清德提到，國際社會要求淨零轉型有共識只不過是這幾年的事情，不只台灣，其他國家也面臨同樣問題。若他未來領導台灣，一定竭盡全力再生能源。