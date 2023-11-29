民眾黨駁退黨潮　宣布11月逾1600人入黨

民眾黨在臉書發佈訊息，11月入黨人數超過1600人。(照:民眾黨臉書) 中評社台北11月29日電／藍白合破局，繼彰化縣議員陳重嘉宣布退出台灣民眾黨後，擔任彰化縣議會黨團總召的縣議員陳銌銌也在昨日宣布退黨，讓剛成立的民眾黨彰化縣議會黨團面臨解散局面。針對退黨潮，民眾黨今天在臉書發文表示，11月迎來一波爆量入黨潮，超過1600人加入民眾黨的行列。並感謝理念相合、願意並肩前行的夥伴，未來，我們將一同迎風前行，再次創造奇蹟！



民眾黨指出，在野整合破局後，不少人趁機大作文章，宣稱民眾黨內掀起一波退黨潮，然而統計數據顯示，11月實際上是半年來的入黨高峰，截至今日已超過1600人入黨，退黨數僅5人，相較於10月的406人入黨，入黨人數大幅增加了75%。



民眾黨表示，統計近半年來，已有6，300多人正式加入民眾黨，決定要一同攜手向前，改變台灣的政治文化。在過程當中，也有20名黨員決定離去，對於每位離開的人，始終秉持尊重、感謝與祝福，尊重每個人政治選擇的自由，並衷心感謝這段日子的付出與陪伴。



民眾黨強調，“心存善念、盡力而為”一直是主席柯文哲堅持的信念，最終目標從未改變，那就是達成2024政黨輪替、“國會”三黨不過半，繼續秉持“理性、務實、科學”的精神，帶領台灣脫離藍綠意識形態泥淖，把“國家”還給人民。



最後，民眾黨表示，這幾天收到的小額捐款持續增加，感謝大家的鼓勵與支持！即使前方仍有重重阻礙，我們仍會團結一切可團結的力量，勇往直前，絕不退縮！