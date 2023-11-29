侯友宜：兩岸要協商對話　賴清德別抹紅騙票

國民黨2024候選人侯友宜接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月29日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立，中國國民黨候選人侯友宜主張開放陸生來台、重啟ECFA，卻被“行政院長”陳建仁說，別將所有的雞蛋放在同一個籃子裡。侯友宜今日表示，民進黨別再抹紅、抹黑，兩岸必須重啟協商、對話交流，兩岸協議監督條例趕快過，民進黨別不推動，另外也請賴清德不要騙票。



勞團在“交通部”集思5樓會議廳舉行2024候選人“工”辦政見發表會，請到民進黨候選人賴清德、侯友宜、台灣民眾黨候選人柯文哲出席，3人先後錯開，並未相見，侯友宜會後接受媒體聯訪。



侯友宜表示，他已講很清楚，台灣要做好全球布局，兩岸是其中一環，民進黨別再抹黑、抹紅，關於兩岸經貿等事項，他呼籲過，兩岸協議監督條例趕快通過，民進黨卻不出來面對，完全不與對岸對話溝通、沒有要推動，“立法院”席次都過半了，卻還造成兩岸現在困頓，彼此衝突愈來愈高。



侯友宜說，台灣經貿還是靠ECFA，結果民進黨也是很依賴，從沒少過，民進黨賴清德說一套、做一套，他希望兩岸經貿繼續對話與交流，透過條例做好管理外，RCEP區域全面經濟夥伴協定、CPTPP跨太平洋夥伴全面進步協定、FTA自由貿易協定都要簽，不要沒做好布局，只想著新南向政策要成功，呼籲民進黨重啟兩岸對話，讓台灣經濟走向全世界。



媒體問，賴清德首度明確表態說，核能若台灣民眾有共識，不會排斥科技所帶來的便利？侯友宜批，賴清德不是說過核電要歸零嗎？非核家園不是神主牌嗎？前段時間說緊急時可啟用核電，現在又說科技方便核電就可用，騙來騙去、髮夾彎、一轉再轉，非核家園要跳票，只為騙票，賴的能源政策到底是什麼？完全說不清，他的能源政策比賴清楚很多，請賴若要放棄非核家園，就好好大聲說出來。