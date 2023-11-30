中評青年訪台心醫院 看兩地醫療融合典範

中評青年東莞訪問團到訪東莞台心醫院（中評社圖片） 中評社東莞11月30日電（記者 陸文煜）中評青年東莞訪問團一行11月29日早上到訪東莞市台心醫院，參觀了該院醫療設施和服務情況。期間，還就兩岸以及粵港澳大灣區的醫療合作和資源對接、《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》帶來的機遇、如何推動兩岸醫療資源互補人才互鑒等題專訪了台心醫院副總經理顔鬱均以及台心醫院副院長姚成立。



台心醫院副總經理顔鬱均、台心醫院副院長姚成立向中評青年東莞訪問團成員們詳細地介紹了醫院自2015年正式運營以來，在創新醫療保障制度對接、跨境醫療救助以及促進兩岸交流合作達成的諸多成果。二位負責人表示，作為兩岸醫療產業融合發展的實例，台心醫院致力於接軌國際前沿醫療資源，目前醫院對於兒童重度地中海貧血的造血幹細胞移植成功率達到97.8%，血液病科移植倉的數量在大陸排首位。在國家同意和批覆《東莞方案》之後，台心醫院規劃陸續從台灣引進優質的護理服務、專科的醫療人才及領先的臨床經驗等資源，發揮兩岸醫療行業的紐帶作用，推動“台灣藥械通”的落實，和國內公立醫院互相補充，讓更多民眾享受到更優質的先進醫療技術和健康保障服務。



中評青年東莞訪問團團長、中評社助理總編輯兼採訪主任林艶表示，習近平主席說，“兩岸同胞血脈相連。親望親好，中國人要幫中國人”。聽姚副院長講述了發生在台心醫院的台青捐贈骨髓救大陸兒童的故事，令人十分感動。這場跨越海峽的生命救助，也讓我們深刻地感受到兩岸同胞之誼、手足之情在台心醫院的兩岸醫療攜手合作中表現的淋漓盡致。



中評青年東莞訪問團團員、中評社編委兼研究部主任束沐接受採訪表示，此次台心醫院之行，感受可以概括為三個“度”：第一是“尺度”，台心醫院設計和建設充分汲取台灣經驗，非常重視人流動線等細節，給予醫患雙方最舒適的尺度；第二是“溫度”，台心醫院建院初衷是服務在莞台胞，但目前主要服務對象是全體東莞市民，具有服務兩岸、奉獻社會的人文情懷；第三是“精度”，台心醫院不僅在醫療技術方面走在最精尖水準，也為台胞申請島內健保給付建立最精準的服務配套。

