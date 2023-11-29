民調緊追賴蕭配　侯友宜：不管如何全力以赴

國民黨2024大選候選人侯友宜。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月29日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立，近期幾份民調顯示，中國國民黨候選人侯友宜、趙少康緊追民進黨候選人賴清德、蕭美琴，並將台灣民眾黨候選人柯文哲、吳欣盈甩開。侯友宜29日表示，侯康配會全力以赴，完成政黨輪替。不管外面如何看待這些民調或看待任何事，他都有信心，繼續與趙少康堅定攜手前進。



勞動團體在集思“交通部”會議中心5樓舉行2024候選人“工”辦政見發表會，請到民進黨候選人賴清德、侯友宜、台灣民眾黨候選人柯文哲出席。3人先後錯開，並未碰到面。侯友宜會後接受媒體聯訪。



記者問，趙少康提及，侯康配若執政，歡迎民眾黨入閣，是否贊成？侯友宜說，他是從基層歷練上來、當過事務官，而事務官是台灣的寶貝。另外也要有優秀的政務官帶領團隊、治理台灣，選舉就要選上。侯選上一定用人唯才，講求團隊合作，不分彼此，為台灣努力做事。



侯友宜說，願意為台灣打拚、奉獻、犧牲的人才，他都會好好用，打造一個團隊，不會像民進黨連打詐“國家隊”都做不好，他會帶領台灣走向安定又繁榮的經濟。



媒體問，趙少康的正負聲量都創新高？侯友宜說，少康兄非常認真負責又有理想及遠見，褒貶政治、深入研究經濟，是好的人才要善用。他們會並肩作戰，達到政黨輪替。



媒體問，柯文哲自爆有人花2億美金要他當副手，被挖出是華僑牽線柯的後援會，但柯卻說要翻頁、不談了？侯說，民眾黨說的事，他不瞭解也不清楚，民眾黨自己解決。