中評青年訪大陸首所台校 兩岸教育在此融合

中評青年東莞訪問團一行與東莞台商子弟學校多位教師與負責人合影留念（中評社圖片） 中評社東莞12月1日電（記者 郭至君）在廣東東莞的中堂鎮潢湧村有一所非常獨特的學校——東莞台商子弟學校，秉持著讓來莞發展的台商兼顧事業與家庭，並滿足台商子弟學習需求的初衷而建立，至今已經有23年。11月29日下午，中評青年東莞訪問團來到這所學校參觀，並與東莞台校原副校長馮思義、現小學部吳副校長、副校長王世紅進行了深入交流，瞭解學校充滿挑戰的創辦和發展歷程以及其作為海峽兩岸文化教育交流史“里程碑”所發揮的重要作用。



作為參與東莞台校建校全過程的原副校長，馮思義向中評青年訪問團成員們詳細介紹了學校辦校、辦學二十多年來的發展歷程以及遇到的多方面的挑戰，也分享了很多背後令人感動的故事。他表示，當時已經退休的他選擇再度參與台校的建校以及相關管理工作，就是被其創校理念和宗旨所吸引。馮思義說，“培養人才、家庭團聚、兩岸交流、回饋社會這十六個字非常打動我，感染我，我希望能夠為社會做一些事情，也非常感謝兩岸教育界有識之士和相關人員的互信、互讓、互諒，台校得以在東莞生根發芽並茁壯成長。”



東莞台校小學部吳副校長首先帶中評青年訪問團成員們參觀了台校建築的沙盤，介紹目前台校的規模和各類設施設備，並在學校如何培養“瞭解兩岸、溝通兩岸”的青年人才等問題上詳盡回答了中評社記者們的提問。吳副校長表示，台校辦學的使命之一是“回饋社會公益、助推文化交流”，因此學校長年來承辦兩岸教育機關、教師參訪、兩岸青少年交流研習活動，有效推動兩岸教育共同發展。他也說，東莞台校是大陸成立最早、規模最大的台商子弟學校，在許多事務上開創了先河，是兩岸關係教育史上的創新。



東莞台校副校長王世紅表示，未來台校可以成為兩岸教育交流的實驗基地。王世紅說：“教育是培養人才的關鍵，特別是要從基礎教育做起，兩岸很多有識之士為學校發展貢獻很多，而我能夠為這樣重要的事情盡自己的一份力量，感到非常有意義。”

