工辦政見　柯自誇執行力最佳、酸蔣萬安收割

民眾黨柯文哲演講淺顯易懂、直接有趣。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月29日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立，勞動團體29日下午舉辦候選人“工”辦政見發表會，民進黨賴清德、中國國民黨侯友宜、台灣民眾黨柯文哲先後與會。柯文哲發表勞動政見時，自詡要選擇有執行力的候選人，就一定要選柯文哲，更自豪自己在台北市長任內，僅花8年就改建許多市場，光做苦工，但剪綵全都給國民黨台北市長蔣萬安撿去。



勞動團體在“交通部”集思5樓會議廳舉行2024候選人“工”辦政見發表會，請到賴清德、侯友宜、柯文哲出席，3人先後錯開，並未碰到面。



柯文哲壓軸出場，一開場就直截了當說，他不用多說什麼，直接還達勞團提出的5大問題與勞工線媒體的提問，乾脆的個性，引起笑聲與掌聲。



柯文哲說，他主張每年撥補1000億元新台幣來救急勞保基金，讓它不會倒，否則就完蛋，年金改革也會處理，若要找一名最強的執行者，那就一定要選柯文哲，因他最沒有包袱，他當台北市長時，最自豪就是完成多件市場改建，他8年與上千家攤商溝通，有時還沒講話，抗議布條就被舉起，結果他完成這些苦功後，全部都被蔣萬安拿去講、拿去剪綵。



柯文哲說，勞保與年改為何這麼難？就是因20年前就該處理，但這20年來政府都沒做，再不弄就更慘，制定政策都要事先規劃未來10年的人口結構才對。



針對侯友宜說每年千億補助勞保基金不可行，柯文哲說，他保證每年都會撥補，不會破產，除非“中華民國”倒閉，他當選要也會舉行勞改“國是會議”，大家一起商量，民眾黨是唯一在“立法院”帶頭提案的。



柯文哲也說，勞退自提可提高到6%，政府也可想想獎勵措施，工會也不是洪水猛獸，能協商都不是壞事，也支持成立軍公教待遇審議委員會。他也提及，派遣公司不該變成剝削的單位，要正常化。



柯文哲也重提他在台北市長任內，就拋出活到老、工作到老、玩到老的做法，台灣65歲以上的人口達8.8%，日韓則是30%，台灣65歲以上的人要稱壯世代，別稱老人、長輩、長者，壯世代要繼續工作，因人類壽命都延長了，不是讓人退休後，到80幾歲每天只跳元極舞，否則台灣勞動力會不足，當然也不會教80幾歲的人去做苦工，他上任一定修法。全場聽聞後譁然，有人不苟同、有人贊同，但柯的說法，大家也笑笑樂於接受。



柯文哲還說，技職學校該開就開，大學該關就關，育嬰、托老責任不該壓在女性身上，可以幾家企業一起包一家托兒所，另外台灣自己的勞工也要有人力可以替代外勞，制度是發明的，要臨床試驗。



柯文哲快速、明瞭的對答，引發全場熱烈掌聲，提早完成所有流程，最後才念理事長們的頭銜名稱，眾人歡笑，鼓掌雷動。