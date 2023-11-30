中評現場：侯演講大有進步　柯P詼諧逗笑

國民黨侯友宜展現沉著自然。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月30日電（記者 張穎齊）2024大選三足鼎立，勞動團體29日下午舉辦候選人“工”辦政見發表會，民進黨賴清德、中國國民黨侯友宜、台灣民眾黨柯文哲先後與會。侯友宜演講時，穩健沉著有力，比起以往謹慎的表現，如今愈來愈進步，講話自然，不時會穿插閩南語逗大家。輪到柯文哲時，則展現直接了當的個性，詼諧又乾脆，趣味橫生，侯、柯2人互有強項。



勞團29日下午在“交通部”集思5樓會議廳舉行2024候選人“工”辦政見發表會，請到賴清德、侯友宜、柯文哲出席，3人先後錯開，並未相見。現場約1000人，勞團相當重視2024候選人的勞動政見。



侯友宜一上台演講，先是拿出準備好的手卡，直接明瞭地闡述他的勞動政見，內容頗為豐富，侯也一再強調要當成立有溫度的政府，與蔡英文先前曾對勞工說要反映就直接跟老闆講、賴清德說多做的當作做功德，呈現明顯差異，侯不停拿蔡、賴的話反酸，並強調自己才是將勞工放在心上最軟的一塊。



侯友宜談話也有抑揚頓挫，比起以往講話感覺“卡卡”，有顯著不同，本土出身的侯，會穿插閩南語，講話也愈來愈自然，與以往過於拘謹的風格有所差異，選戰進入深水區，侯時而展現穩重、時而輕鬆、時而有魄力。



輪到柯文哲上台，向來善於演講的柯P，立刻切入主題，直言不用先發表什麼一大堆談話，他直接就勞團提出的5大問題開始回答，讓主持人與台下勞工們都感到有意思。



柯文哲講話直接，語不驚人死不休，先是拋出贊成65歲以上“壯世代”都去工作，不要老是跳元極舞，阻擋壯世代進入職場都要修法，因台灣勞動力不夠。這句話引發全場譁然，不過也是柯文哲過去當台北市長就一再提過的主張，在柯娓娓道來後，現場雖有人同意、或不同意，但仍都被柯詼諧、乾脆的主張影響，仍拍手鼓掌。



柯文哲展現自己空戰強項，不按牌理出牌，原先表定是要先發表自己的政見，還有勞工線媒體統一提問，柯全部沒遵從，不浪費時間的醫生個性，還有堅持與媒體一問一答，雖讓主持人有些錯愕，但仍順利完成，獲得滿堂彩。



侯、柯2人展現不同演講風格，在藍白整合破裂後，以兄弟登山、各自努力之姿，互相拚表現，依照選民喜好不同、各取所需，侯開始享受做自己，柯也極力善用空戰，追趕藍綠。