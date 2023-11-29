蔡壁如宣布盧秀燕任競選主委　同台柯文哲？

蔡壁如宣布盧秀燕出任其競選總部主任委員。（蔡壁如競總提供） 中評社台中11月29日電（記者 方敬為）民眾黨台中市“立委”候選人蔡壁如12月3日將舉行競選總部成立大會，29日宣布競選主委將由中國國民黨市長盧秀燕出任，強調已獲盧本人同意，當天會出席站台，台中藍白合作不受大選結盟破裂影響。據了解，民眾黨主席柯文哲也相當樂見，競總成立大會當天也將出席，但由於國民黨禁止大選候選人跨黨派站台，盧、柯兩人是否同台仍是未知數。



藍白大選合作破裂，地方“立委”合作仍照常進行，台中市“立委”第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）國民黨未提名參選人，禮讓民眾黨蔡壁如，民眾黨也在選區內掛出蔡壁如與盧秀燕同框的競選看板，宣告藍白合作。盧秀燕日前針對藍白大選合作不歡而散表示可惜，不過並不影響地方兩黨和諧，只要選區內藍白兩黨沒有衝突，就會支持民眾黨選將。



蔡壁如29日宣布邀請盧秀燕擔任她的競選總部主委，強調已獲盧首肯，台中藍白選將都同意，不能讓民進黨繼續在“立法院”一黨獨大，因此相互扶持，當天盧秀燕與柯文哲都將出席競總成立大會，她並感謝盧秀燕願意擔任競總主委，也肯定她為海線民眾服務的心，期待“媽媽市長和媽媽“立委”雙劍合璧”，真正“藍天加白雲，海線好幸福”。



目前已知台中的藍營“立委”選將只要時間允許，都會抽時間出席蔡壁如競總成立造勢站台，但時間點會盡量與柯文哲錯開，由於國民黨中央已明文規定，禁止大選候選人跨黨派站台，藍營人士都會避免觸犯黨紀。可是盧秀燕因為本身不是選將，且是以蔡壁如競總主委的身分出席造勢，與柯文哲同台是否違規還有待判定，不過藍營人士透露，盧秀燕照理說會避免爭議，最可能與柯“同場不同台”，時間上還是會錯開。

