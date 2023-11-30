蘇煥智：柯文哲能保底 白綠合可能性不高

蘇煥智接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月30日電（記者 黃筱筠）2024大選三足鼎立，前台南縣長蘇煥智接受中評社訪問指出，台灣民眾黨候選人柯文哲目前雖然支持度下滑到二成左右，但不管怎麼打柯，都至少會有15%保底支持度。他也說，未來“國會”三黨不過半機會大，藍白應會合作，民眾黨不太可能找民進黨合作。



他指出，藍白合議題破局，對柯文哲影響比較大，藍白合若沒有破局，民眾黨獲利性比較高。



蘇煥智在2018年以前是民進黨籍，曾擔任民進黨籍“立委”，在2001年到2010年間擔任台南縣長，台南縣市合併改為“直轄市”後，由賴清德擔任台南市長。蘇煥智2018年3月宣布退出民進黨，並在2019年成立台灣維新黨。明年2024“立委”選舉，台灣維新也有提名不分區“立委”，爭取政黨票。



目前大選三足鼎立的選舉態勢，國民黨“侯康配”這幾天民調衝高，會拉開與民眾黨“柯盈配”距離，民進黨“賴蕭配”選情相對樂觀嗎？



蘇煥智說，藍白從合作破局之後開始互相指責，“侯康配”衝高5%、6%。副手趙少康戰力比侯友宜強，也比民眾黨候選人柯文哲強。但民眾黨被邊緣化的可能性不高，柯至少有15%保底，相對民進黨來說就會有優勢，對國民黨要勝選會比較困難。



他表示，柯文哲目前支持度掉到20%左右，柯吸引主要是青年選票與中間游離票，但柯只要有15%，國民黨要贏比較難，加上藍白合作破裂後，藍白支持者投票意願會降低。侯友宜找趙少康擔任副手是要讓深藍選票回流，趙確實對於韓流、戰鬥藍部分會比較有號召力，但要柯文哲完全邊緣化是有困難。