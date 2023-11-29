經合組織下調韓國今年經濟增長預期至1.4%

中評社香港11月29日電／韓聯社報導，經濟合作與發展組織（OECD，經合組織）將韓國今年的經濟增長預期由1.5%下調至1.4%，但將明年的預期由2.1%上調至2.3%。



據韓國企劃財政部等方面29日消息，經合組織發佈了包含上述內容的《經濟展望報告》。報告預測，韓國今年的經濟增速將為1.4%，這較其9月的預期（1.5%）低了0.1個百分點，與政府、央行以及國際貨幣基金組織持平。



經合組織預測明年全球經濟增速將為2.7%，同時預測韓國明年的經濟增速為2.3%。值得關注的是，全球經濟增速預期與之前相同，韓國增速預期則上調了0.2個百分點。



經合組織認為，利率和能源價格上漲短期內雖會給居民消費和投資帶來負擔，但得益於半導體需求的恢復，出口正在改善。預計從明年下半年開始，消費、投資下行因素將有所緩解，需求會進一步復甦。經合組織指出，高於預期的全球經濟增長勢頭屬於經濟上行因素，而下行因素包括國際金融市場動蕩導致的個人和企業負債增加。



此外，經合組織將韓國今年居民消費價格指數（CPI）上漲預期從3.4%上調至3.6%，並將明年CPI上漲預期由2.6%上調至2.7%，但這遠低於20個主要國家（5.8%）和經合組織成員國（5.3%）均值。



另一方面，經合組織預測韓國央行將一直凍息至明年下半年。目前的基準利率為3.5%，自今年1月以來未發生過變化。