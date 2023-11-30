吳欣盈夠力　柯P連2天商界人脈都是自己人

柯文哲29日出席工商界舉辦的經濟論壇，吳欣盈三叔吳東亮親自接待，並仔細聆聽柯的發言。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月30日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、2024候選人柯文哲搭檔新光集團第三代、民眾黨“立委”吳欣盈參選；吳欣盈的商界人脈，補足了民眾黨的不足。柯文哲28日、29日連續2天出席商界活動，分別由吳欣盈舅舅、工商聯理事長、太子汽車董事長許顯榮，及吳欣盈三叔、工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮接待。



吳欣盈身為新光集團第三代，擁有強大商界人脈。她2022年11月2日遞補不分區“立委”宣誓就職當，分別曾任“立委”的舅舅許顯榮、四叔新光合成纖維董事長吳東昇到場觀禮，吳欣盈雖是政治新鮮人，父系與母系都有長輩曾任“立委”。



吳欣盈參選後家人都很低調，但這2天也看到家人都很很關心。柯盈配28日傍晚出席台灣工商企業聯合會30週年慶聯誼晚會時，吳欣盈的父親、新光醫院董事長吳東進就被媒體捕捉到隱身後排，遠遠著看著女兒，吳欣盈的母親許嫻嫺也低調上台合影。



吳欣盈的舅舅許顯榮以台灣工商聯理事長的身份，連續2天與柯文哲碰頭，雖然許顯榮在28日曾拉著中國國民黨2024候選人侯友宜的手喊“凍蒜”口號，並表達自己與侯比較熟，但許29日立刻擺回中立表達“目前還沒有特定支持的人選，一切都還要觀察三黨候選人的政見”，也坦言聽到吳欣盈要參選很驚訝，因為吳欣盈並未徵詢家族意見。



柯文哲30日出席九大工商團體舉辦的經濟發展論壇，除了有許顯榮參加外，吳欣盈的三叔吳東亮也親自接待，柯、吳2人在台上也有不少互動，當吳東亮作為主席在維持現場流程時，柯文哲突然笑著反問“你要不要自己問一題？”吳東亮立刻笑開懷，但趕緊謙稱，“不用、不用，雖然我也想問一些問題，但我是主席”。



柯文哲與吳東亮2人在台上談笑風生，最後柯文哲結束演講及對談環節後，吳東亮也祝賀，“選舉是很辛苦的，在此祝福柯主席競選過程順利，也高票當選！”讓坐在一旁的柯文哲笑得合不攏嘴。