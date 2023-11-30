蘇煥智：兩岸和平協議可談　賴清德視野不夠

蘇煥智。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月30日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德副手、駐美代表蕭美琴請辭獲准，未來將全力投入2024大選。前台南縣長蘇煥智接受中評社訪問指出，蕭擔任賴副手，美國確實會比較放心賴。外界認為蕭是來監軍，蘇煥智則說，賴清德沒有這麼勇敢，真的敢“台獨”，賴只是為了選舉。



蘇煥智在2018年以前是民進黨籍，曾擔任民進黨籍“立委”，在2001年到2010年間擔任台南縣長，台南縣市合併改為“直轄市”後，由賴清德擔任台南市長。蘇煥智2018年3月宣布退出民進黨，並在2019年成立台灣維新黨。2024“立委”選舉，台灣維新也提名不分區“立委”，爭取政黨票。



蕭美琴擔任賴清德副手，美國對賴會因此放心嗎？蘇煥智表示，多少會有加分，美國會比較放心賴。



至於蕭美琴是否來監軍賴？他則說，賴清德沒有這麼勇敢敢真的“台獨”，賴說法都是為了政治算計，不會真的有大狀況，賴只是為了選舉要選上而說這些話，賴是選舉動物。



他也說，蕭美琴擔任賴清德副手，凸顯台灣人國際焦慮症，賴說自己是務實“台獨”工作者，但賴兩岸論述常常出錯，例如曾說“和平協議”不能接受，這樣發言不恰當。賴應說兩岸和平當然樂見，但是對於兩岸前途會有不同堅持，但會因為時空環境改變而不同，這樣才是願意談的態度。賴論述兩岸議題常常失衡，而過去賴曾提到“走向白宮”，也不是好的說法。



他指出，台灣希望美國支持台灣的國際空間，參加國際組織，但走向白宮會被認為是有過度算計。蕭美琴在美國知名度、形象、曝光度很高，蕭在熟悉領域被看到，未來賴清德要倚賴蕭的國際外交能力，蕭對賴是有加分。