賴蕭配12/3台北造勢　宣傳片綠大咖入鏡

賴蕭配12月3日全台與台北市競選總部成立，將舉行造勢活動。（賴清德競選總部提供） 中評社台北11月30日電（記者 黃筱筠）民進黨2024侯選人賴清德將於12月3日舉辦全台暨台北市競總成立大會，今日晚間賴清德於社群平台上公布《走過的每一步，都是 TEAM TAIWAN 的堅定信念》宣傳影片。影片中可看見賴清德從11月4日首場台南聯合競總成立開始，至台北最終場，不到一個月便已從南到北、舉辦23場各地競總聯合成立大會。



《走過的每一步，都是 TEAM TAIWAN 的堅定信念》影片畫中，各地支持者不分男女老幼皆熱烈迴響，甚至頻頻向賴清德大喊“總統好”。影片中也特別剪輯“副總統”候選人蕭美琴，於首場花蓮合體造勢的發言片段，以及蔡英文、前“行政院長”蘇貞昌、“行政院長”陳建仁的畫面，象徵民進黨團結一致的氣勢，也為週末的台北壓軸造勢活動預告。



賴清德競選總部發言人郭雅慧表示，此外，也特地為週日活動準備“特別彩蛋”，將使用“即時空拍FLY AR技術”，屆時將可在直播空拍畫面中，看見“大型的挺台灣”立體字樣，以及在競選總部外牆上的“巨型賴清德蕭美琴合體看板”與“選對的人，走對的路立體裝置”。



郭雅慧表示，這一支宣傳影片，除了記錄賴清德過去一個月的聯合競總成立造勢畫面外，更要突顯民進黨從上到下、團結一致的氣勢。



郭雅慧補充，本週日的全台與台北市競總成立大會，除了賴清德、蕭美琴之外，蔡英文、前“行政院長”蘇貞昌、“行政院長”陳建仁、競總主委姚立明、台北市競總主委陳時中也都將親赴現場，凝聚全台支持者氣勢，象徵民進黨團結一致要於明年大選獲得勝選的決心。