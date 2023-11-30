中評關注：侯康配能否勝出要看三個關鍵數字

侯友宜和趙少康的組合被認為讓藍軍基本盤回歸，士氣大振。（中評社資料照） 中評社台北11月30日電（記者 張嘉文）藍白整合破局，中國國民黨2024候選人侯友宜和副手趙少康組成的侯康配，在上周五正式登記後，支持度上升，緊追民進黨賴蕭配，將民眾黨柯吳配拋在後方，連國民黨主席朱立倫都振奮喊出，內參民調顯示侯康配只差賴蕭配0.4個百分點，藍營士氣大振。但這場在野分裂的三足鼎立選局，對侯康配來說仍不容過於樂觀，能否殺出重圍可能要看三個關鍵數字。



第一個數字是民進黨謝長廷2008年大選的得票率41.55%，需要由此警惕什麼？當時民進黨受困陳水扁家族貪腐案、紅衫軍大動作倒扁，綠營正處於大逆風，謝長廷仍獲得41.55%，544萬票，由此可見民進黨最死忠基本盤佔比有多少。經過多年，民進黨基本盤有增無減，如何讓民進黨賴清德此次得票低至2008年的41.55%，甚至更往下探，是侯康配接下來努力的方向，當然，要達成目標並不容易。



第二個數字是侯康配能否始終維持和賴蕭配在5%內的差距。這數字的意義在於，如果侯康配能緊咬住賴蕭配在民調的誤差範圍內，就能帶給藍營支持者，甚至是擴大至希望政黨輪替的非綠選民有機會獲勝的希望，維持住這個差距甚至伺機超越就非常重要。



侯康配近來的民調已有這樣的趨勢，這也是黨主席朱立倫29日在中常會上宣布，接下將有15場大造勢，加上超過200場的侯康配和“立委”候選人的聯合造勢最主要原因，就是要打鐵趁熱，利用大小造勢維持住侯康配的熱度和看好度，在這三足鼎立選局中，才有一搏的機會。