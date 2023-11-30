快評：大陸頻密警告　“賴蕭配”抗中牌難打響

中評社快評／國台辦29日舉行的例行新聞發布會上，有多條問題涉及“雙獨組合”。發言人陳斌華引述網友評論指出，“雙獨組合”就是“雙毒組合”。“台獨”意味著戰爭，“獨獨配”只會毒害島內同胞利益福祉，毒害台海和平穩定，毒害台灣前途命運。



此前兩天，11月27日，陳斌華完整讀出《反分裂國家法》第八條規定：“台獨”分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。



大陸近期多次警告“雙獨組合”，密度和強度都很大。大陸的態度是明確的、也是堅決的，決不姑息“台獨”勢力。陳斌華表明，“台獨”勢力膽敢鋌而走險，製造“台獨”事變，大陸決不姑息、決不手軟，將採取斷然措施，予以堅決粉碎。



近日台灣大選選情緊繃，民進黨“賴蕭配”有可能不理會大陸警告，再打“抗中牌”，但恐難打響，就如去年底台灣“九合一選舉”一樣，那場選舉民進黨大敗。因為“抗中牌”難打響，“賴蕭配”很難主導議題、炒熱選情，近期網路聲量遠不及對手。



TPOC（台灣議題研究中心）藉由QuickseeK快析輿情資料庫，統整本月10日到27日的網路輿情數據資料。結果為賴清德20日宣布蕭美琴為副手，聲量提升4.5萬，但消風速度也相當快，每日平均為3.3萬，一周內就只剩2.7萬則聲量。



侯友宜24日宣布由趙少康擔任副手，當日聲量出現海嘯爆漲，飆上13.1萬多則，接下來2天也有9萬多則、6萬多則，平均單日聲量更達到86萬則，遠遠蓋過“賴蕭配”。總體而言，“侯康配”漲幅達259%、“賴蕭配”漲幅90%相形失色。