中評觀察：推動殘運發展 完善制度體系

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港12月5日電（記者 段曉魯）日前，香港特區行政長官李家超召開記者會，他表示，香港運動員在杭州第四屆亞洲殘疾人運動會表現卓越，特區政府會舉行香港代表團返港歡迎儀式，祝賀代表團勇創佳績。筆者認為，特區政府要持續不斷的探索發展殘疾人運動之道，這亦離不開建立一套配套設施完善、商業化的制度體系，亦要在源頭上加強殘疾人的社會保障，提高康復率、保障就業等，這樣才能全面推動殘疾人運動發展，讓殘疾人運動員過上更美好的生活。



李家超說，杭州第四屆亞殘運會剛於星期六閉幕。恭賀杭州亞殘運取得圓滿成功。繼杭州亞運會後，香港運動員在亞殘運亦表現卓越，令香港人感到自豪。他們共取得八金、15銀、24銅，共47面獎牌，在游泳項目更多次刷新了亞殘運會紀錄及包攬同一項目三甲席位。



李家超表示，特區政府會舉行香港代表團返港歡迎儀式，祝賀代表團勇創佳績。特區政府會繼續投放資源，支持殘疾人士體育發展。



殘疾人運動會的關注度近年來不斷增高，電視轉播及新聞報導的數量也不斷增大，特區政府趁著這個勢頭投放了大量資源在發展殘疾人運動當中。本財政年度預算開支超過1億3000萬元，將投放在殘疾人運動發展中，更是在五年間增加超過八成。即便這樣，殘疾人運動員還是在就業謀生及日常生活中與到了很多困難，特區政府雖然較以往投入了更多資金，但要達到全面發展殘疾人運動，仍有不少空間。



與普通人相比，殘疾人從事體育運動需要付出更多常人難以想象的艱苦努力。每次殘疾人訓練、比賽都需要大量的殘疾人運動教練及訓練員，而在香港這方面的人才並不多，政府可以加大對於殘疾人運動配套措施的發展，培育出更多的殘疾人運動教練及訓練員，解決這方面人手不足的問題。



競技體育發展的先決條件是資金。但從目前狀況來看，殘疾人競技體育發展所需的資金來源渠道狹窄，主要靠政府出資和社會公益基金的維持，而這很大程度上影響了殘疾人體育軟硬件配備的改善。如果殘疾人運動可以帶來營收，這會很大程度上幫助到殘疾人運動發展。例如，發展殘疾人運動的俱樂部，讓此項目商業化，推出周邊商品、俱樂部比賽門票等，這樣一來殘疾人運動可以不單靠政府資助，而是有自己的收入來源。



筆者認為，特區政府要持續不斷的探索發展殘疾人運動之道，這亦離不開建立一套配套設施完善、商業化的制度體系，亦要在源頭上加強殘疾人的社會保障，提高康復率、保障就業等這樣才能全面推動殘疾人運動發展，讓殘疾人運動員過上更美好的生活。