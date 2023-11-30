克里：沒有中美減排就無法贏得應對氣變戰鬥

克里強調美中合作應對氣候變化重要性 中評社華盛頓11月29日電（記者 余東暉）美國總統氣候問題特使克里29日指出，中美最近在陽光之鄉達成的應對氣候危機聯合聲明是一個重要里程碑，希望兩國共同努力，使得即將舉行的2023年聯合國氣候變化大會取得成功。他說：“沒有中國和美國積極推進減排，我們就無法贏得這場戰鬥。”



克里是在美國國務院杜拜區域媒體中心為2023年聯合國氣候變化大會舉行的線上吹風會上做此表態的。2023年聯合國氣候變化大會或UNFCCC締約方會議，通常被稱為COP28，是第28屆聯合國氣候變化會議，將於11月30日至12月12日在杜拜世博城舉行。



在被問到中美在應對氣候變化問題上的合作，以及兩國特使之間的關係時，克里表示，解振華是中國的氣候變化事務特使，他們相識已經25年以上，一起參加了許多締約方會議。過去兩人有幸一起談判，提出共同努力的方案。



“我很高興地說，在加州陽光之鄉舉行的為期四天的會議上，我們兩個團隊非常非常努力地尋找有效合作的方法，以推進這裡的使命。作為這些討論的結果，我們發表了在這個十年中加強氣候行動的聲明，包括各國在能源轉型方面的行動，以及在締約方會議上的共同決策方法。我們決定共同努力，成功地召開締約方會議，成功地進行全球盤點。此外我們同意在可再生能源的部署方面採取某些步驟，以便能夠因此推動更大幅度的減排。陽光之鄉的成果是這些努力的一個重要里程碑。”克里說道。